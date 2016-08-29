ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТ ЗАВОЕВЫВАЕТ ФРАНЦУЗСКИЙ РЫНОК

«Московская правда» в 1928 году называлась «Рабочая Москва». Казалось бы, минуло 88 лет, что там может быть интересного? Предлагаем вам сравнить, насколько изменились вопросы, волнующие нашу страну и жителей мегаполиса.



Хотите посмотреть как выглядела газета? Читайте «Рабочую Москву»! Нажмите — вот она!

29 августа 1928 года (сохранилось только две полосы):

1 полоса

Навстречу льдам и бурям

Высылка белоэмигрантов из Польши

Германские рабочие рвут с с.-д. партией

На путях рационализации. Доклад тов. Куйбышева

2 полоса

В начале сентября состоятся маневры

600 тракторов из Америки

Пока не поздно — вступайте в соревнование

Дело об убийстве врача Гегелашвили

Артисты балета — на заем

До новых встреч на пожелтевших страницах. Вперед в прошлое!

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