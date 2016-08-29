НА ПОДМОСКОВНЫХ ВОДОЕМАХ СПАСЛИ 78 ЧЕЛОВЕК

Во время купального сезона-2016 спасателями Подмосковья было спасено 78 утопающих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

Алкоголь чаще всего становится причиной гибели на воде. Кроме того, зачастую купающиеся переоценивают свои силы и заплывают слишком далеко от берега. Еще одним фактором является небрежность родителей, не уследивших за детьми.

«С начала купального сезона 2016 года сотрудники спасательных подразделений спасли на водоемах Подмосковья 78 человек. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – тогда спасатели вытащили из воды 71 человека», – приводятся в сообщении слова Дмитрия Пестова.

Все несчастные случаи на воде происходят в не оборудованных и запрещенных для купания местах.