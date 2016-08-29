БОЛЕЕ 500 ТОНН СТОЧНЫХ ВОД И ХИМИКАТОВ СБРОСИЛИ В ЯУЗУ В 2015 ГОДУ

За прошлый год зафиксирован сброс 547 тонн загрязняющих веществ реку Яуза.

«Промышленные предприятия являются техногенным источниками негативного воздействия на водные объекты. Показатели массы сброса загрязняющих веществ, поступающих в реку Яуза за 2015 г., составляют около 547 тонн», — сообщил в ходе круглого стола заместитель директора ГУ «Мособлводхоз» Константин Кукушкин.

По данным АГН «Москва», сброс в реку осуществляли ТЭЦ-27 ОАО «Энергетики и электрификации «Мосэнерго», МУП «Инженерные сети Долгопрудного», ЗАО «Московская пивоваренная компания», ФГУП «ЦНИИмаш», ФГУП «ГНЦ «НИИ органического синтеза», АО «Мерседес-Бенц Рус», ОАО «Водоканал-Мытищи» и ООО «Компания Оранта».

Яуза – вторая по величине река, протекающая в Москве. Ее протяжённость составляет 48 км, в черте города – 29 км.