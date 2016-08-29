СЕРГЕЙ СОБЯНИН СПУСТИЛСЯ ПОД ЗЕМЛЮ НА ГЛУБИНУ 60 МЕТРОВ

К открытию готовятся три новых станции Люблинско-Дмитровской линии.

Северный радиус Люблинско-Дмитровской линии метро является одной из самых долгожданных строек Московского метрополитена. Новые станции обеспечат комфортный доступ к метро для более 450 тысяч москвичей.

Сегодня на глубину 60 метров спустились мэр Москвы Сергей Собянин и Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, чтобы осмотреть строящуюся станцию метро «Окружная» северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

— Мы находимся на станции «Окружная» второго этапа строительства, она является еще и крупным транспортно-пересадочным узлом, — отметил мэр. — Здесь пересекается МЦК с Савеловским направлением железной дороги, Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда. Появится один из самых крупных транспортно-пересадочных узлов. Чтобы увязать все эти проекты, необходимы единый график работ и единое инженерное техническое обеспечение. Поэтому все это становится достаточно сложной с точки зрения управления процессом строительства работой. Тем не менее, основные трудности, я считаю, уже позади, и мы видим примерное время сдачи этих объектов.

По словам Сергея Собянина, в этом году, уже будут закончены три станции от «Марьиной рощи» до «Петровско-Разумовской». Строительство еще трех станций до «Селигерской» завершится в будущем году.

— Первые три станции: «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская» готовы на 85 — 95 процентов, идет отделка, монтаж инженерных систем, начата подготовка к их открытию, — уточнил Сергей Собянин.

Строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метрополитена началось в 2011 году. Протяженность линии – 13,67 километра, количество станций – шесть. Радиус преимущественно глубокого заложения. Работы ведутся в среднем на глубине 60 метров.

Уже полностью завершена проходка перегонных тоннелей: горным способом – от станции «Марьина Роща» до станции «Окружная», с применением ТПМК – от станции «Окружная» до станции «Селигерская».

Станция «Окружная» строится вдоль Локомотивного проезда, у его пересечения с 3-м Нижнелихоборским проездом. Она трехсводчатая, пилонная глубокого заложения.

Станция будет иметь два выхода: южный – на Гостиничный проезд, северный – на Локомотивный проезд и к проектируемому ТПУ «Окружная». Но пока на этапе ввода в эксплуатацию будет открыт только южный вестибюль, связанный с платформой четырьмя эскалаторами.

В перспективе «Окружная» объединит станцию метро, остановочный пункт МЦК, платформу Савеловского направления МЖД, остановки наземного общественного транспорта и перехватывающую парковку. Пересадка со станции метро на МЦК будет организована по принципу «сухие ноги» путем объединения одного из выходов ТПУ с северным вестибюлем метро с помощью надземного пешеходного перехода.

Многоуровневый паркинг предназначен для перехвата автомобилей, следующих по Дмитровскому шоссе, а также по будущей Северо-Восточной хорде, которая пройдет вдоль линии МЦК.

Предполагается, что пассажиропоток на ТПУ «Окружная» в утренний час пик составит порядка 47,6 тыс. пассажиров.

Лидия МИЛОВИДОВА.

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