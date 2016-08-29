ПОЭТ, ПОХОЖИЙ НА ВЕТЕР

Недавно в мастерской художника Никаса Сафронова состоялась презентация книги писателя Александра Шеянова «Комета любви».

Это книга лирических стихотворений. До сих пор автор был больше известен как прозаик. Его романы «Ангел любви», «Сны русского олигарха», «Похождения алкоголика Синюшкина» пользуются заслуженной популярностью у читателей. А пьесу по последнему — «Чертановскую чертовщину» смогли оценить и театралы – она была поставлена во многих театрах, в том числе и на Таганке.

И вот теперь – поэзия… Как признается сам писатель, писать стихи он бросил еще в 18 лет, разорвав свои произведения на мелкие клочки. Но вот спустя годы опять «взялся за старое».

«Бредешь по улице, или тащишься на трамвае, или оборачиваешься вслед красивой девушке и вдруг бац – в мозгах у тебя заклинило, — и завертелись, запрыгали строчки нечаянные, как неприкаянные. И до тех пор будет продолжаться их спонтанный танец, пока не разведешь их по местам. Каждой строчке – отведя ее одно-единственное…» — так описывает процесс рождения стихов Александр Шеянов.

И вправду, читая его стихотворения, несложно представить, как порхали, кружились эти слова и строчки в вихре нахлынувшего на поэта вдохновения и как опустились потом на бумагу, запечатлев на ней свой неповторимый ритм.

Вот несколько стихотворений из сборника «Комета любви».

Творчество поэта не оставило равнодушным его давнего друга Никаса Сафронова, и в итоге книга «Комета любви» стала их совместным творением – к стихам писателя добавились иллюстрации художника. Поэтому читать ее вдвойне интереснее.

А прочитав – гадать, какая из ипостасей Александра Шеянова возьмет верх в следующий раз: писатель или поэт?

Юлия ЕРЕМЕНКО.

На снимке: писатель Александр Шеянов и художник Никас Сафронов на презентации книги «Комета любви».