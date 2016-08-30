ДЕНЬ ЗНАНИЙ: ВСЕ СЛУЖБЫ НАГОТОВЕ

Как сообщает столичное управление МЧС, к 1 сентября, когда школьники придут на торжественные линейки, все дежурные службы подготовились заранее.

Более 2000 сотрудников МЧС — спасателей, пожарных, других специалистов — будут дежурить в День знаний на всех объектах образования города, а их на сегодня насчитывается 1726. Помогать им будут медики и полиция.

Всего за образовательными учреждениями будет закреплено порядка 800 сотрудников ФПС по г. Москве, 22 работника Департамента ГОЧС и ПБ г. Москвы, а также около 1200 добровольных пожарных из числа работников ВДПО, РОССОЮЗСПАСа и персонала учебных заведений.

В первые учебные дни во многих школах пройдут уроки безопасности — специалисты напомнят детям, успевшим за лето отвыкнуть от жизни в большом городе, как правильно вести себя на дорогах, что делать, если возник пожар, как оказать первую помощь пострадавшим. ГУ МЧС России по г. Москве разработало специальную программу экспресс-занятия «Курс безопасности за 20 минут». Новая форма занятий строится в формате лекций и семинаров, при котором дети участвуют в процессе обсуждения проблем безопасности жизнедеятельност и: почему случаются опасные ситуации, как их избегать и каковы последствия. Уроки безопасности будут открытыми — родителей также приглашают их посетить.



Напомним, что в рамках подготовки к 1 сентября еще до начала учебного года во всех учебных заведениях города Москвы были приняты меры по обеспечению безопасности. В зданиях образовательной инфраструктуры и на прилегающих к ним территориях проведены проверки. В приемке на готовность к новому учебному году участвовало 4838 образовательных объектов, в которых непосредственно будет организован учебный процесс – это 1944 общеобразователь ных учреждений, 2360 объектов дошкольного образования, 435 объектов профессиональног о образования, 25 объектов для обучающихся с ограниченными возможностями и 74 объекта с круглосуточным пребыванием детей.