ОДЕВ ШИРОКИЙ БОЛИВАР, ОНЕГИН ЕДЕТ НА БУЛЬВАР…

В Государственном музее А.С. Пушкина (Пречистенка, 12/2) в рамках общероссийского образовательного проекта «Кино – это классика» и приуроченная к Году кино, начала работу выставка «Кино, литература, старинный костюм».

Организаторы – Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького и Государственный центральный музей кино.

Киностудия им. Горького – одна из старейших в России. Основанное в 1915 году купцом Михаилом Трофимовым синема-ателье «Русь» выросло в течение столетия в мощный концерн, создавший болеет тысячи фильмов, ныне – «золотой фонд» отечественного и мирового кино. Это в первую очередь исторические и историко-биографические фильмы, снятые по мотивам произведений классиков русской и зарубежной литературы – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, М. Горького, А.С. Грина, Г. Андерсена, Э.Т.А. Гофмана, Р. Стивенсона и других.

Важнейшую роль при съемках играл правильный выбор костюмов персонажей.

В первые годы работы студия, располагавшая ограниченным реквизитом, давала объявления о «покупке вещей у населения». Люди, особенно пожилые, несли сохранившиеся от прошлых времен остатки былой роскоши и в течение лет сформировалось уникальное собрание подлинных предметов одежды ХVIII– ХХ вв и аксессуаров к ним – шляпок, вееров, перчаток, сумочек, зонтиков, тешивших юных когда-то щеголей и щеголих, кисейных барышень и курсисток, бравых военных и штатских чиновников.

Среди экспонатов ( это, разумеется, лишь часть коллекции) представлены костюмы, «работавшие» в таких фильмах, как «Карл Маркс. Молодые годы» (1971-1972), «Княжна Мери» (1955), «Анна на шее» (1954), «Поездка в Висбаден» (1989), «Щелкунчик» (1967) и другие. В числе уникальных экспонатов – костюм, в котором снимался Александр Вертинский в «Анне на шее». Это парадный камергерский мундир, сшитый на рубеже ХIХ–ХХ веков по образцу 1855-56 гг.

Свои сокровища представил на выставку и Музей кино. Это эскизы декораций и костюмов, киноплакаты разных десятилетий к фильмам студии им. Горького: «Бесприданница», «Анна на шее», «Княжна Мери», «Фома Гордеев», «Преступление и наказание», «Юность Петра» и др.



Выставка открыта до 30 ноября.

Олег Торчинский