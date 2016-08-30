ТРИ ВЫСТРЕЛА, ЗАПУСТИВШИЕ КРАСНЫЙ ТЕРРОР

98 лет назад, 30 августа 1918 года, в Замоскворечье, на электромеханическом заводе Михельсона, было совершено одно из самых резонансных и трагических по своим последствиям покушений в истории страны.

Покушение

30 августа 1918 года на митинге рабочих завода «Русская машина» (как он тогда именовался) выступал В.И. Ленин. Сюда он приехал в 10 часов вечера после выступления на митинге в Басманном районе, на бывшей Хлебной бирже. Даже то, что в этот день утром в Петрограде был убит Урицкий, не послужило поводом для отмены планов вождя.

На заводе Михельсона свою пламенную речь («Две власти: диктатура пролетариата и диктатура буржуазии») вождь закончил словами: «Умрём, или победим!».

Когда после выступления Ильич подошел к своему автомобилю, к нему с вопросом обратилась женщина из толпы — Мария Попова. Она пожаловалась, что на железнодорожных вокзалах заградотряды конфискуют хлеб. Во время этого разговора прогремели 3 выстрела. Две пули попали в шею и в руку вождя, а третья ранила его собеседницу. Владимир Ильич упал, началась паника, народ кинулся врассыпную.

Вот как об этом позже вспоминал очевидец и участник тех событий С. Н. Батулин, помощник военного комиссара 5-й Московской советской пехотной дивизии: «…Подойдя к автомобилю, на котором должен был уехать тов. Ленин, я услышал три резких сухих звука, которые я принял не за револьверные выстрелы, а за обыкновенные моторные звуки. Вслед за этими звуками я увидел толпу народа, до этого спокойно стоявшую у автомобиля, разбегавшуюся в разные стороны, и увидел позади кареты автомобиля тов. Ленина, неподвижно лежавшего лицом к земле. Я понял, что на жизнь тов. Ленина было произведено покушение. Человека, стрелявшего в тов. Ленина, я не видел. Я не растерялся и закричал: «Держите убийцу тов. Ленина!». И с этими криками выбежал на Серпуховку, по которой одиночным порядком и группами бежали в различном направлении перепуганные выстрелами и общей сумятицей люди. Позади себя, около дерева, я увидел с портфелем и зонтиком в руках женщину, которая своим странным видом остановила мое внимание. Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного. Я спросил эту женщину, зачем она сюда попала. На эти слова она ответила: «А зачем вам это нужно?». Тогда я, обыскав ее карманы и взяв ее портфель и зонтик, предложил ей пойти за мной. В дороге спросил, чуя в ней лицо, покушавшееся на тов. Ленина: «Зачем вы стреляли в тов. Ленина?», на это она ответила: «А зачем вам это нужно знать?», что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на тов. Ленина. В это время ко мне подошли еще человека два-три, которые помогли мне сопроводить ее. На Серпуховке кто-то из толпы в этой женщине узнал человека, стрелявшего в тов. Ленина. После этого я еще раз спросил: «Вы стреляли в тов. Ленина?». На это она утвердительно ответила, отказавшись указать партию, по поручению которой она стреляла. В военном комиссариате Замоскворецкого района эта задержанная мною женщина на допросе назвала себя Каплан и призналась в покушении на жизнь тов. Ленина».

Злодейка или несчастная женщина?

Эта женщина в советское время стала символом «абсолютного зла». Чем сильнее рос в стране авторитет личности Ленина, тем более демонизировался образ той, что подняла руку на вождя мирового пролетариата. Реальный человек за этим образом просто потерялся, а между тем это была женщина с необыкновенной и трагической судьбой…

Родилась она на Украине, в Волынской губернии, 10 февраля 1890 года. Отцом её был Хаим Ройтблат, работавший учителем в еврейской начальной школе. Будущую террористку тогда звали Фейга Хаимовна Ройтблат. Во время революции 1905 года Фейга примкнула к анархистам, в среде которых была известна под именем Дора, потом она поменяла его на Фанни Каплан.

22 декабря 1906 года во время подготовки к теракту её гражданским мужем Виктором Гарским (он же — Яков Шмидман) в номере киевской гостиницы «Купеческая» в результате неосторожного обращения сработало самодельное взрывное устройство. Каплан была ранена в голову и частично потеряла зрение, после чего при попытке покинуть место происшествия была задержана полицией. Ее возлюбленный с места происшествия скрылся. 5 января 1907 года военно-окружной суд в Киеве приговорил Каплан к смертной казни, которая из-за несовершеннолетия (ей на тот момент было 16 лет) была заменена пожизненной каторгой в Акатуйской каторжной тюрьме. В тюрьму Фанни прибыла 22 августа того же года в ручных и ножных кандалах. 20 мая 1909 года по результатам освидетельствования тюремным врачом была зафиксирована полная слепота. Находясь на каторге, Каплан познакомилась с известной деятельницей революционного движения Марией Спиридоновой, под влиянием которой её взгляды изменились от анархистских к эсеровским. После февральской революции Фанни Каплан была амнистирована Временным Правительством вместе с другими политзаключенными.

Так как вся ее семья еще в 1911 году выехала в США, после освобождения Фанни решила отправиться в Москву к своей знакомой, Анне Пигит, дядя которой — Илья Давыдович Пигит, владелец московской табачной фабрики «Дукат», построил доходный дом на Большой Садовой. Там они и жили в квартире № 5. Этот дом прославится через несколько лет — именно в нём, только в квартире № 50 — Михаил Булгаков «поселит» странную компанию во главе с Воландом. Отсюда летом 1917 года Фанни Каплан отправилась поправлять свое здоровье в Евпаторию, в санаторий для политкаторжан. Там она познакомилась с земским врачом Дмитрием Ульяновым — младшим братом Владимира Ильича, который дал ей направление в харьковскую глазную клинику доктора Гиршмана. Каплан сделали удачную операцию — зрение частично вернулось. Силуэты она различала, в пространстве ориентировалась. Фанни жила в Севастополе, лечила зрение и вела курсы по подготовке работников земств. В Москву она вернулась весной 1918 года.

Впоследствии на допросах Каплан заявляла, что крайне отрицательно отнеслась к Октябрьской революции, стояла и стоит за созыв Учредительного собрания. Решение о покушении на Ленина приняла в Симферополе в феврале 1918 г. (после роспуска Учредительного собрания); считает Ленина предателем революции и уверена, что его действия «удаляют идею социализма на десятки лет»; покушение совершила «от себя лично», а не по поручению какой-либо партии. К моменту покушения Фанни исполнилось 28 лет.

Она была расстреляна без суда 3 сентября 1918 года в 16:00 во дворе автобоевого отряда имени ВЦИК (за аркой корпуса № 9 московского Кремля) по устному указанию Председателя ВЦИК Свердлова. Под шум заведённых автомобилей приговор привёл в исполнение комендант Кремля, бывший балтийский матрос Павел Мальков в присутствии известного пролетарского поэта Демьяна Бедного. Тело затолкали в бочку из-под смолы, облили бензином и сожгли у стен Кремля. А 5 сентября 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР обнародовал Постановление о «Красном терроре».

Память и памятники

В октябре 1918 г. на месте покушения на Ленина поставили деревянный обелиск, в 1920 году во время первомайского субботника, как сообщалось в газетах, «рабочими в присутствии т. Калинина была произведена посадка стройного дуба», а 7 ноября 1922 года здесь был установлен памятный камень с надписью: «Первый камень памятника на месте покушения на жизнь вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. 30 августа 1918 г. – 7 ноября 1922 г.»; и второй – на обратной стороне камня: «Пусть знают угнетённые всего мира, что на этом месте пуля капиталистической контрреволюции пыталась прервать жизнь и работу вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина».



Этот камень стал первым памятником В.И. Ленину как в Москве, так и во всей стране. В этом же 1922 году по просьбе рабочих заводу было присвоено имя Владимира Ильича (завод был переименован в ЗВИ (завод Владимира Ильича).

Удивительно, но никто на этот гранит за почти 98 лет так и не покусился. Более того, камни в народе переименовали в «памятник имени Фанни Каплан», а заодно и весь сквер с площадью стали называть именем Фанни.

В 1947 году рядом с памятным камнем в торжественной обстановке открыли памятник Ленину работы скульптора С.Д. Меркулова. А в 1967 году вместо Меркуловского поставили новый памятник высотою в 5 метров, а прежний убрали внутрь завода, где он стоит и по сей день.

Сергей ИШКОВ