ФАИНА РАНЕВСКАЯ — КОРОЛЕВА ПАРАДОКСОВ

27 августа, в день 120-летия со дня рождения выдающейся актрисы Фаины Георгиевны Раневской (1896 – 1984), в Главном здании Театрального музея им. А.А. Бахрушина открылась выставка «У меня хватило ума так глупо прожить жизнь».

Жизнь и творчество любимицы миллионов впервые представлены в фотографиях, плакатах, видеоматериалах, а также в рукописях, письмах, телеграммах из фондов музея, Российского государственного архива литературы и искусства, киноконцерна «Мосфильм», киностудии «Ленфильм», Киностудия им. М.Горького, Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей РФ, Российской государственной библиотеки и Госфильмофонда России.

Фаину Раневскую противоречия и парадоксы сопровождали на всем жизненном пути. Как «неспособную», ее в юности не приняли в театральное училище, а в 1992 году она вместе с Нонной Мордюковой вошла в десятку выдающихся актрис ХХ века (по версии английской энциклопедии «Кто есть кто»). Выбрала себе псевдоним — фамилию героини пьесы «Вишневый сад», а всенародной любимицей стала благодаря эпизодическим ролям в кино. Знаменитая ироничность по отношению к себе и другим в ней сочеталась с поистине возвышенным состоянием души и способностью сострадать ближнему.

Выставка показывает театральный путь актрисы длиною более чем в 65 лет: от дебюта в массовке в Дачном театре в Малаховке в 1915 году до последних ролей в Театре им. Моссовета в начале 1980-х ( спектакли «Странная миссис Сэвидж», «Дальше – тишина», «Правда хорошо, а счастье лучше»).

Фотогалерея и видеофрагменты ярчайших ролей, сыгранных в театре, дополнены легендарными киноработами Фаины Раневской. Их можно посмотреть в небольшом кинотеатре выставочного зала: это принесший ей поистине всесоюзную славу «Подкидыш» (1939), а также фильмы «Мечта» (1941), «Родные берега» (1943), «Весна» (1947), «У них есть Родина» (1949) и другие.

Ключевая часть выставки – портреты людей, много значивших в жизни актрисы. Каждый портрет сопровождает комментарий-цитата Фаины Георгиевны или личности на нем изображенной. Здесь друзья, знакомые, коллеги Раневской, вместе с ней творившие уникальную эпоху в отечественной культуре: Ольга Книппер-Чехова, Анна Ахматова, Николай Акимов, Алиса Коонен, Максимилиан Волошин, Борис Пастернак, Любовь Орлова, Ростислав Плятт, Ия Саввина, Аркадий. Райкин, Анатолий Эфрос, Юрий Завадский, Ольга Берггольц и многие другие. Здесь и те, кого Раневская называла своими кумирами и учителями: Александр Пушкин, Антон Чехов, Лев Толстой, Константин Станиславский, балерина Екатерина Гельцер, актеры Василий Качалов и Павла Вульф, режиссеры Михаил Ромм, Сергей Эйзенштейн, Александр Таиров.

«Горький говорил, что «талант – это вера в себя». А по-моему, талант – это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой, своими недостатками, чего я, кстати, никогда не встречала у посредственности», – писала Фаина Раневская. Ее тексты с ролями, содержащие множество правок и ремарок – примеры скрупулезной работы, долгого и требовательного поиска способа сделать образ живым и незабываемым для зрителя, можно также увидеть на выставке.

Выставка продлится до 2 октября.

Ирина ШВЕДОВА.