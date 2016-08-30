СБЕРБАНК НАУЧИТСЯ РАСПОЗНАВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОНЛАЙН

При заходе в мобильный банк владельцев счета смогут узнавать по фотографии, рисунку вен на ладони или по голосу.

Конкурс на разработку инновационной технологии бесконтактной идентификации клиентов объявили в Сбербанке. «Технология должна быть представлена как для стационарных компьютеров, так и для мобильных устройств», — сообщает портал asmo.ru.

Как заявили в крупнейшем российском банке, заявки на участие в конкурсе подали 15 компаний. По словам главы «Сбербанка» Германа Грефа на ввод в эксплуатацию данной системы компании потребуется примерно 2-3 года.