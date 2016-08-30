ЖИЗНЬ РОССИЯНАМ ОСЛОЖНЯЮТ БЫТОВЫЕ ТРУДНОСТИ И НЕХВАТКА ДЕНЕГ

Социологи выяснили, какие проблемы волнуют жителей нашей страны. Больше всего респондентов (61%) считают главной трудностью нехватку денег. Как говорится в сообщении Левада-центра, это самый низкий показатель — в 1998 году на нехватку денег жаловались 75% россиян.

Среди прочих проблем, осложняющих жизнь их семьи, респонденты назвали бытовые трудности, а также плохое здоровье и трудности с лечением. Эти проблемы отметили 21% и 19% россиян соответственно.

Плохими отношениями в семье и пьянством и наркоманией кого-либо из членов семьи россияне обеспокоены наименее гораздо меньше (по 3%).

В опросе, проведенном 5-8 августа, участвовали 1600 россиян, проживающих в 46 регионах РФ.