В ОП ПРЕДЛОЖИЛИ ВЕРНУТЬ ГОСТЫ НА ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

С предложением ввести обязательную систему сертификации одежды и продуктов питания для детей выступил председатель комиссии Общественной Палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.

«Каждую партию детского питания выборочно Роспотребнадзор должен проверять. Сейчас везде идет подмена. Моя инициатива — ввести систему сертификации, вернуться к ГОСТу детского питания, запретить сегодня полностью продажу детских товаров и продуктов, которые не прошли специальную процедуру сертификации», — сказал В.Слепак на пресс-конференции, посвященной обновленному проекту закона «О здоровье детей».

Как сообщает АГН «Москва», соответствующие предложения будут вынесены на рассмотрение Государственной Думы РФ.