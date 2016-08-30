В начале сентября традиционно возрастает число автомобилей на автомагистралях столицы. По оценкам ЦОДД, на дороги города могут выехать до 3,65 млн машин.

«В начале сентября прогнозируется, что когда трафик станет максимальным в связи с началом учебного года, возможное увеличение числа транспортных средств до 3,65 млн машин», — сообщил заместитель руководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Александр Поляков.

Это связано с окончанием сезона отпусков и началом учебного года. «Нами был проведен анализ транспортных показателей. По сравнению с прошлой неделей ежесуточное количество автомобилей в городе увеличилось на 60 тыс.», — цитирует главу ЦОДД АГН «Москва».

Загруженность некоторых столичных магистралей в первые дни сентября может достигнуть 9-10 баллов.