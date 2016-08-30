«КИРОВСКАЯ» — «МЯСНИЦКАЯ» — «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»

Станция метро «Чистые пруды» Сокольнической линии московского метрополитена (прежние названия — «Кировская», «Мясницкая») была открыта 15 мая 1935 года.

Ночью 9 февраля 2016, получившей название «Ночь длинных ковшей», начался снос самостроя, окружавшего станцию, были снесены палатки с псевдошаурмой и мобильниками, вестибюль был отреставрирован, постепенно территория у станции вернулась к своему первоначальному облику.

На снимке — так выглядел наземный вестибюль станции летом 1936 года, 80 лет назад. Фото из газеты «Рабочая Москва».