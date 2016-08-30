ПАРКИ И УСАДЬБЫ НАНЕСУТ НА КАРТУ МЕТРО

На Едином транспортном портале завершено голосование по выбору объектов, которые могут появиться на новой схеме метро. Обновление карты столичной подземки связано с запуском движения на Московском центральном кольце, которое фактически станет второй кольцевой линией метро. Москвичам предложили выбрать, что они хотели бы добавить в новую схему, чтобы сделать ее более информативной и удобной для пользования.

В опросе приняло участие порядка 5000 человек. В ТОП-5 ответов, которые набрали больше всего голосов, попали пересадки с МЦК на метро с обозначением расстояния между станциями или времени пересадки, указание станций пересадок на пригородные электрички, а также ближайшие велодорожки и парки. Также поступили предложения по нанесению информации о перехватывающих парковках, станциях, приспособленных для проезда маломобильных пассажиров, обозначения наземных пересадок и переходов в так называемом «теплом» контуре.

Обновленные схемы, созданные с учетом пожеланий пассажиров, появятся в метро уже к концу августа. К моменту запуска движения на Московском центральном кольце они будут обновлены повсюду. Планируется, что садово-парковые ансамбли столицы будут указаны на картах, расположенных в вестибюлях метрополитена. Другие объекты, за которые проголосовали москвичи, будут нанесены на все схемы, в том числе размещенных в вагонах метро на всех линиях столичной подземки.

Стоит отметить, что Московское центральное кольцо свяжет воедино не только транспорт столицы: метрополитен, радиальные направления железной дороги, городской наземный транспорт, но и крупнейшие спортивные объекты столицы и садово-парковые ансамбли города. Среди них: усадьбы Михалково, «Покровское-Стрешнево», Ботанический сад, ВДНХ, парки «Лосиный остров», «Сокольники», Измайловский парк, «Воробьевы горы».

Московское центральное кольцо – это 31 станция, 17 пересадок на метро, 10 пересадок на пригородные электрички. С каждого ТПУ можно будет пересесть на наземный городской пассажирский транспорт. Запуск МЦК будет осуществляться поэтапно. Первый этап запуска состоится уже 10 сентября текущего года, и для жителей Москвы и Подмосковья будут доступны 14 пересадок на метро и 6 пересадок на пригородные электрички. Всего у горожан появится более 350 возможных вариантов пересадок при перемещениях по городу.

Елена Минашкина.