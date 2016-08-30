УЩЕРБ ЭКОЛОГИИ РЕКИ ВОРЯ ОЦЕНЕН В 10 МЛН РУБЛЕЙ

Минэкологии Московской области ищет строительную фирму, организовавшую свалку у реки Воря вблизи деревни Воря-Богородское Щелковского района.

Инспекторам экологического надзора удалось опросить рабочих, отсыпавших бой кирпича и бетона в водоохранной зоне.

«Выехав на место, инспекторы экологического надзора обнаружили тяжелую технику, отсыпавшую бой кирпича и бетона в водоохранной зоне Вори. Опросив рабочих, проверяющие установили, что строительные отходы завозятся сюда из города Фрязино», — сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

По предварительным оценкам сумма ущерба экологии района может составить около 10 млн рублей. В настоящее время специалисты определяют класс опасности привезенных отходов. Начато административное расследование.

Фото: http://mep.mosreg.ru/