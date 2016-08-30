ЛИГА ЗАЩИТНИКОВ ПАЦИЕНТОВ: ЕГЭ ВРЕДИТ ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ

Письмо с требованием отменить Единый государственный экзамен в школах направит в Минобрнауки РФ Лига защитников пациентов.

Как заявил АГН «Москва» президент лиги, член Общественного совета при министерстве здравоохранения РФ Александр Саверский, стрессовая ситуация вокруг ЕГЭ вредит здоровью детей.

«На мой взгляд, школа стала агрессивной по отношению к здоровью детей. Вся система ЕГЭ – это изначально выстроенная стрессовая ситуация. Я готовлю письмо новому министру образования и науки, в ближайшее время я его уже отправлю, с тем, чтобы отменить ЕГЭ и вообще изменить школьную программу, убрать специализации, а вместо этого потратить время на то, чтобы создать в школах комфортную обстановку для детей», — сказал В.Саверский.

Создание психологически комфортных условий обучения должно стать приоритетом для педагогов.

«Ко всему прочему, отношения между учителем и ребенком из-за этого строятся через призму будущего ЕГЭ. Вся программа обучения в школе теперь не человеческая, а тестовая. На мой взгляд, ЕГЭ нужно убирать, экзамен должен быть добровольным, ВУЗы сами способны организовать себе приемный экзамен, оценки все в аттестате есть», — подчеркнул глава Лиги защитников пациентов.