ШКОЛЬНИКИ В МОСКВЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ

Это станет возможным в рамках проекта «Профессиональное образование без границ», который запущен в столице Департаментом образования.

Проект «Профессиональное образование без границ» стартовал в 2015/2016 учебном году, его цель — еще на школьной скамье помочь ученикам с выбором профессии и получить начальные навыки в какой либо специальности.

Как сообщают в Департаменте образования, благодаря проекту, школьники не просто смогут освоить профессию, но и получат свидетельство о квалификации. На сегодняшний день 35 колледжей предлагают пройти обучение более чем по 90 профессиям.

Ученики школ для получения какой-либо специальности должны будут освоить в колледже профессиональные навыки и сдать экзамен; получить сертификат можно и посещая кружки дополнительного образования. Освоив набор компетенций, соответствующий требованиям профессионального стандарта, учащиеся могут сдать квалификационный экзамен и по результатам получить свидетельство о профессии рабочего, служащего с присвоением квалификации, пояснили в пресс-службе Департамента образования Москвы.

В настоящее время свидетельства о профессии, должности служащего получили уже 50 московских школьников, успешно прошедшие квалификационные экзамены по программам профессиональной подготовки в Московском многопрофильном техникуме им. Л.Б. Красина. Более 60 школьников получили сертификаты социальных партнеров – Ассоциации офисных работников. Московский многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина подготовил школьников по профессиям медиаиндустрии. Среди других профессий — корректор, исполнитель художественно-оформительских работ, рекламный агент, переплетчик, фотограф, пошивщик изделий, помощник руководителя.