ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ — НЕПРИЯТНОСТИ НАРАСТАЮТ

ЦИК демонстрирует принципиальность: в Мурманске восстановили кандидатов, в Якутии сняли — из-за подписей покойников.

Элла Памфилова провела во вторник короткое 44 заседание ЦИК, состоящее из трех вопросов. В это время по ЦИК совершенно без охраны разгуливает наблюдатель долгосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ, он теперь ходит на все заседания ЦИК.

Элла Памфилова сообщила о неприятной ситуации в Республике Карелия — жалоба регионального отделения партии Родина. Сегодня Петрозаводским судом принято решение о регистрации списка кандидатов. Избирательная комиссия проявила принципиальность, однако суд признал 150 подписей фактически покойников и восстановил кандидата. Аналогичная ситуация в Якутии.

По листовкам «Сожрем Россию» МВД ведет расследование. Установлено лицо, которое их распространяло. Изъято 3300 экземпляров. Материал направлен в судебный участок города Перми. От депутата Валерия Гартунга поступила жалоба на клевету, возбуждено уголовное дело.

Вопрос о жалобе регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» на постановление Избирательной комиссии Мурманской области об отказе в регистрации списка кандидатов. Член ЦИК Николай Левичев сообщил, что у него на руках два решения Мурманской комиссии об отмене ранее принятого решения. Памфилова пояснила, что рабочая группа ЦИК вчера рассматривала по одному основанию, партия подстраховалась и подала в суд по другому основанию. Суд Мурманской области отменил решение по отказу в регистрации. Верховный суд подтвердил. Мурманской комиссии ничего не оставалось, как отменить свое решение. То есть здесь обратная ситуация, если в Якутии комиссия пыталась предотвратить применение административного ресурса, то в Мурманской области суд занял принципиальную позицию.

Вопрос снят с повестки ЦИК, но проблема осталась. Представитель партии обратился к ЦИК с политкорректной просьбой организовать методическую и организационную помощь Мурманской комиссии. Когда рассматривали регистрацию кандидатов, в комиссии погас свет. Пошли открывать счет — в Сбербанке что-то закрылось. Вернулись в избирком – не пускают вахтеры. Памфилова заверила, что факты изучаются и будут учтены в рекомендация ЦИК по назначению нового состава избиркомов, предстоит коррекция 2/3 комиссий.

Зампреда ЦИК Николая Булаева беспокоит, что многие регионы отложили изготовление бюллетеней на 6-7 сентября. Логика понятна, хотят предусмотреть исключение кандидатов, чтобы не вычеркивать. Вопрос, хватит ли мощностей типографии и не приведет ли это к повышению стоимости доставки? Второй вопрос — по открепительным удостоверениям. Регионы-лидеры выдачи открепительных получили предупреждение: очень сложно с открепительными совершить нарушения, ГАС «Выборы» зафиксирует повторное голосование. Для студентов резерв есть. Памфилова обещала проводить выборочные проверки с требованием внятных объяснений, на каком основании выдавались открепительные удостоверения.

Булаев сказал о проблеме городов-миллиоников, где решено организовать видеонаблюдение в день голосования. У губернаторов появились опасения, что деньги на это не будут компенсированы. ЦИК имеет резерв и Булаев гарантирует, что деньги будут возвращены Минфину, и из них будут компенсированы расходы регионов.

Завтра в ЦИК заседание раньше обычного — в 10 часов. Будут думать, как информировать избирателей и повысить явку.