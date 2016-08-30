СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ НУЖНО ДОКАЗЫВАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Если клубы Суперлиги уже вошли в сезон, то коллективам высшей лиги это еще предстоит. На начавшейся неделе стартует турнир в конференции «Запад», где одним из фаворитов является московский «Спартак». В межсезонье команду возглавил Андрей Цуканов, который ответил на вопросы корреспондента «МП».

— Андрей Константинович, в девяностые годы вы и сами играли в этом дивизионе. За два десятка лет уровень сильно изменился?

— Честно говоря, с большинством соперников буду знакомиться уже по ходу. Работая в прошлом году в дубле «Газпрома-Югры», в основном следил только за «Спартаком». Мой помощник Федор Зинченко, летом перешедший на тренерскую работу, знает ситуацию лучше.

— И все-таки, кто видится главным конкурентом? «Политех», который добровольно выбрал понижение в классе?

— Конечно, с появлением питерцев соперничество будет серьезнее. Вот еще и дубль КПРФ заявился. Но могу сказать одно: мы – «Спартак», значит, должны соответствовать уровню этого имени. И любого соперника, против кого бы ни играли, надо уважать. И я постоянно настраиваю ребят: даже если в прошлом году были крупные победы, это не должно расхолаживать команду.

— Новая формула с разделением на конференции устраивает?

— Понятно, что в нынешних финансовых условиях это плюс.

— Согласно календарю «Спартак» первый тур пропускал, но прошла информация, что все-таки сыграет с дублем «Дины», который может пополнить лигу.

— Вообще мы целенаправленно готовились к 10 сентября, когда будет сыгран второй тур. А после него – групповой турнир Кубка России.

— Все ли задуманное удалось сделать в межсезонье? Или тренерам времени всегда не хватает?

— Начали подготовку 1 августа, занятия проходили в Москве, во дворце спорта «Кунцево», который станет нашей домашней ареной. Считаю, что на этом этапе команда должна обязательно провести четыре контрольных матча, чтобы войти в сезон в тонусе. Да и сами футболисты хотят, чтобы таких встреч было больше: всегда интереснее играть, чем тренироваться.

— Состав «Спартака» уже сформировался?

— В принципе, обойма есть. Но я всегда говорю ребятам и во время тренировок, и в раздевалке: «Свою состоятельность нужно доказывать каждый день». Кто будет сильнее на данный момент, те и будут играть.