СОБЯНИН ОТКРЫЛ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ПЛЕХАНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ

За пять лет в Москве проведена реставрация 700 памятников архитектуры, среди них — IV учебный корпус РЭУ им. Г.В. Плеханова.

После реставрации в присутствии многочисленных гостей и студентов торжественно открыт IV учебный корпус Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Здание в комплексе с церковью – объект культурного наследия столицы.

Поздравить преподавателей и студентов с открытием исторического здания и грядущим Днем знаний приехал мэр Москвы Сергей Собянин:

— В ряду самых лучших вузов столицы, конечно, ваш Плехановский университет. И дело не только в хороших добротных зданиях и лабораториях. Москва считает важнейшей задачей создать качественную городскую среду, возможность заниматься спортом, образованием, отдыхом, культурой.

Градоначальник отметил, что за последние годы в университете было столько всего сделано, «что пора бы открывать здесь специализированный строительный факультет».

Под аплодисменты право открыть исторический вход в здание символическим ключом предоставили ректору РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктору Гришину и председателю студенческого совета, студенту факультета математической экономики, статистики и информатики Денису Осипову.

История создания IУ корпуса началась в 1903 году, когда у Московского общества распространения коммерческого образования возникла идея основания Женского коммерческого училища.

Училище стало одним из первых женских заведений подобного рода в России, куда принимались девушки всех сословий и вероисповеданий в возрасте 10-11 лет. Обучение длилось семь лет.

Корпус был построен архитектором Н.Л. Шевяковым, приверженцем модерна и псевдорусского стиля. Строительство началось весной 1904 года благодаря первоначальному взносу купца П.Г. Котова (150 тыс. руб.).



Реставрация учебного корпуса № 4 РЭУ имени Г.В.Плеханова с приспособлением здания для современного использования началась в 2013 году. В рамках наружной отделки были выполнены работы по восстановлению характеристик здания, утраченных частей и элементов на период 1930-х годов.

По интерьеру храма реставраторы провели полный комплекс восстановления внутреннего пространства и элементов декоративного убранства. Здесь были отреставрированы две парадные филенчатые двери храма и покрытие пола, восстановлена солея, воссозданы лепные фризы, уникальная сохранившаяся металлическая перегородка между храмом и рекреационным залом, отреставрированы парадные лестницы, восстановлены мраморные ограждения, исторические лестницы, элементы декора стен.

В рекреационном зале второго этажа проведены работы по декоративной росписи верха стен (фриз), выполнены потолочные карнизы и многое другое.

Важно, что по окончании реставрации храм будет действующим, а вход в него с улицы Зацепа будет открыт для всех желающих.

Уже сегодня преподаватели и студенты вуза увидели восстановленный вестибюль корпуса, прошлись по коридорам, заглянули в аудитории. Основная планировочная структура 1-4 этажей – аудиторный фонд, рекреации, расположение лестниц — сохранена.

В здании установлены один грузовой и два пассажирских лифта. В цокольном этаже размещено кафе на 32 посадочных места с подсобными помещениями. При первоначальной планировке здания именно там была расположена кухня.

Корпус Приготовительных классов – вход в здание теперь осуществляется с Большого Строченовского переулка. На первом этаже размещена аудитория на 90 мест. Восстановлена историческая планировка второго и четвертого этажей. Установлены два лифта. Чердачное пространство приспособлено под размещение инженерного оборудования.

Ректор особо подчеркнул, что реставрационные работы ушли на два этажа вглубь. Имевшееся подземное пространство под двором было увеличено, что позволило создать общий вестибюль учебных корпусов с гардеробами для студентов и преподавателей, а также разместить тренажерный зал, раздевалки, санузлы, душевые и другие помещения.

Лидия Миловидова.

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