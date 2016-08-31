БЕЗ БАРАБАНЩИКА ЛОДКА НЕ ПОПЛЫВЕТ

К числу видов спорта, по которым когда-либо проходили чемпионаты мира в Москве, скоро добавится еще один. С 7 по 11 сентября на гребном канале в Крылатском состоятся соревнования по гребле на лодках «Дракон».

Чуть раньше, 3 — 4 сентября, там же померяются силами в борьбе за Кубок Президента Российской Федерации байдарочники и каноисты. Но это уже традиционные состязания, которые проводятся в шестой раз и с 2014 года имеют международный статус. А вот «Дракон» к нам пожалует впервые.

На встрече с журналистами в пресс-центре ТАСС президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов, генеральный секретарь этой организации Ирина Сираева и старший тренер сборной России по гребле на лодках «Дракон» Елена Исхакова разъяснили, в чем заключается специфика. В судне могут находиться десять или двадцать гребцов плюс рулевой и барабанщик, так что гонка проходит под барабанный бой. Техника здесь не имеет такого значения, как в традиционной гребле на байдарках и каноэ, поэтому за весла вместе с профессионалами берутся любители. Популярен «Дракон» и среди ветеранов.

Родом он из Китая, где в гонках на «Драконе» участвуют в общей сложности 50 миллионов человек! Но вот парадокс: за пределами своей страны китайцы выступать не любят, поэтому в Москве Азию будут представлять Гонконг, Индия, Таиланд, Филиппины, Япония, Из западного полушария «приплывут» спортсмены Канады и США. Ну, а список европейских стран выглядит так: Армения, Венгрия, Германия, Италия, Молдавия, Польша, Россия, Украина, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. Правда, соревноваться спортсмены будут на лодках китайского производства: по условиям соревнований, все гребцы обязаны находиться в равных условиях. Сорок «Драконов», приобретенных в Поднебесной, уже доставлены в Москву.

Георгий МОРОЗОВ.