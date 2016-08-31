ДЕТСКИЕ САДЫ МОСКВЫ ВКЛЮЧАТ В РЕЙТИНГ

В Московском городском педагогическом университете разработана методика экспертной оценки качества дошкольного образования. Планируется, что экспертиза работы детских садов пройдет по 43 параметрам, в частности: готовность малышей к школе, оснащенность учреждений образования развивающими игрушками, количество дополнительных занятий. Каждый критерий будет оцениваться по семибалльной шкале. Специалисты университета проверят таким образом работу 300 дошкольных образовательных учреждений из 40 регионов страны.

В прошлые годы столичные детсады в рейтинг дошкольных образовательных учреждений не входили, поскольку уже несколько лет практически все они являются подразделениями крупных образовательных комплексов, наряду со школами. В этом году организаторы рейтинга ищут возможность «посчитать» и московские садики.

— Мы используем международно-признанный и широко используемый в мире оценки образовательных условий инструмент, апробация которого проведена в лаборатории развития ребенка Института системных проектов МГПУ, — сказал заведующий лабораторией развития ребенка МГПУ Игорь Шиян. — Этот инструмент поможет дать не просто общую оценку эффективности каждому детскому саду в будущем, но и позволит нам увидеть, насколько реально выполняется стандарт дошкольного образования.

Напомним, в прошлом году без учета дошкольных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, в общероссийском рейтинге верхние строчки заняли детские сады Красноярского, Краснодарского и Ханты-Мансийского округа.

Мона Платонова.