ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПРОЕЗД ПО МЦК БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ

Проезд по Московскому центральному кольцу будет бесплатным месяц с момента запуска движения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

«В сентябре откроем движение на #МЦК. Приняли решение о том, что месяц после запуска можно будет кататься бесплатно, хоть целый день», — написал мэр.

Он отметил, что за это время будут собраны предложения и пожелания москвичей МЦК для оптимизации работы новой линии.

24 станции Московского центрального кольца будут открыты уже 10 сентября, остальные семь введут в эксплуатацию до конца года.