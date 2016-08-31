УПАВШИЕ ДЕРЕВЬЯ ПОВРЕДИЛИ 5 АВТОМОБИЛЕЙ

Сильный ветер повалил около 20 деревьев, в результате повреждения получили 5 автомобилей. Об этом РИА Новости утром в среду сообщил источник в экстренных службах столицы.

Скорость ветра во время вчерашней грозы на территории Москвы и Московской области достигала 17 метров в секунду. Коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы.

«В результате прохождения грозового фронта (сильный дождь, ветер до 17 метров в секунду) по территории Москвы и Московской области произошли падения более 20 деревьев, повреждены 5 единиц личного автотранспорта», — сказал источник.

По данным центра погоды «Фобос» в Москве за прошедшие сутки выпало 7 мм осадков, в отдельных районах Подмосковья зафиксировано до 21 мм осадков, местами выпал град.

19 авиарейсов вынуждены были изменить маршрут и приземлиться на запасных аэродромах.