31 АВГУСТА: ПЕРВЫЕ ЗАМОРОЗКИ

В последний день лета 130 лет назад в Москве зарегистрированы первые заморозки. Утренние температуры на московской земле 31 августа 1885 года составили -1,2 градуса.

В последующие годы метеонаблюдений подобных рекордов в столичном регионе не наблюдалось.

«И на основании этого «предания глубины глубокой» август в Москве получил статус месяца ранних заморозков, а ведь за последующие 131 год ни разу такой «казус» в столице не повторялся», — сообщает портал метеоновости.

Самым дождливым 31 августа выдалось в 1998 году. Тогда выпало 28 мм осадков.

Сегодня в столице осадков не ожидается. Воздух в Москве прогреется до 16—18 градусов, по области – до 21.