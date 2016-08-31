РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕРИТ ИНФОРМАЦИЮ О РТУТИ В ДЕТСКОЙ ВОДЕ

Роспотребнадзор намерен проверить информацию об обороте детской питьевой воды, не соответствующей установленным требованиям. Материалы проверки общественной организации о вредных веществах, содержащихся в воде для детей, в ведомство не поступали.

«С целью проверки информации Роспотребнадзор направил официальный запрос в общественную организацию для незамедлительного предоставления материалов», — сообщили в пресс-службе.

Ранее независимая некоммерческая организация Росконтроль опубликовала на своем сайте результаты исследования детской воды пяти известных брендов: «ФрутоНяня», «Агуша», «Сказочный лес», «Винни» и Nutrilak aqua.

По итогам тестирования в трех образцах («ФрутоНяня», «Винни» и Nutrilak aqua) выявлено наличие ртути. У приобретённых образцов «Винни» и Nutrilak превышено содержание хлороформа, обладающего и токсичностью, и вероятной канцерогенной активностью. Эксперты считают, что это обычная водопроводная вода, прошедшая обработку хлором. В воде «Сказочный лес» обнаружено серебро, что не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Вода «Агуша» не соответствует требованиям к воде высшей категории и детской воде по содержанию фтора, которое намного меньше допустимого.

Фото: roscontrol.com