ГРЯЗНЫЕ ВОДЫ МОСКВЫ

Рассуждения о «зеленых технологиях» и «зеленой экономике» в России – разговоры в пользу бедных. Загрязнители природы признают только палку.

Общественность, пресса живо обсуждают экологические материалы Петербургского экономического форума, заявление министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского: «Если исходить из абсолютных показателей по загрязнению воздуха — а это основной фактор, влияющий на здоровье людей, — то наихудшая ситуация в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске».

Москва впереди Норильска и Дзержинска?! В советские времена такое бы и в страшном сне не приснилось. Тогда эти города привычно называли экологическим кошмаром СССР. Но чтоб Москва?!

Разумеется, в связи с этим пресса щедро цитирует высказывания, выступления чиновников всех рангов и ведомств: ах, необходима зеленая экономика и зеленые технологии, ах, надо решать проблемы, ах, надо финансировать!..

Все это – разговоры в пользу бедных, наивных и доверчивых россиян. Толчение воды в ступе. Причем – грязной воды.

А загрязнители природы признают только палку.

В СССР, при социалистической, государственной экономике, полноценный экологический контроль просто-напросто исключался. Потому что не мог государственный природоохранный чиновник закрыть государственное предприятие.

Теперь у нас – капитализм. А в Москве дышать нечем, и купаться в реках нельзя.

Вот сообщение Московского областного управления водного хозяйства: «За 2015 год в Яузу сброшено 547 тонн загрязняющих веществ. Сброс в реку осуществляли ТЭЦ-27 «ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго», МУП «Инженерные сети Долгопрудного», ЗАО «Московская пивоваренная компания», ФГУП «ЦНИИмаш», ФГУП «ГНЦ «НИИ органического синтеза», АО «Мерседес-Бенц Рус», ОАО «Водоканал-Мытищи» и ООО «Компания Оранта».

И ни слова — о наказаниях. О сбросах промышленных стоков сообщается, как о дожде и снеге.

Да-да, конечно, государственный природоохранный чиновник, как и прежде, не может закрыть ФГУПы, то бишь федеральные государственные унитарные предприятия. За одну только мысль об этом получит такой «фгуп», что… Впрочем, что говорить о том, чего никогда в мыслях не было и быть не может.

Но в том списке отравителей нашей Яузы — несколько АО и ЗАО. Частники! Почему бы хотя бы с них не спросить по всей строгости закона? В конце концов, не отыграться на них за свое бессилие перед фгупами?

Однако ж – нет. Значит ли это, что у государственных чиновников какие-то особые отношения с частными предприятиями и их руководителями?

Вот и вся экология…

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

Фото: www.panoramio.com