О, СПОРТ, ТЫ — МИР? НЕТ — ХОЛОДНАЯ ВОЙНА!

Как можно оценить ту кризисную ситуацию, которая складывается в мировом паралимпийском движении в связи с решением Международного паралимпийского комитета о приостановлении членства Паралимпийского комитета России в МПК, и вытекающим отсюда запрете на участие российских спортсменов в стартующих 7 сентября летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро? Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин назвал ее «холодной войной».

«Мы давно работаем с международными организациями. За долгие годы к нам не предъявили ни одной претензии. И если они внезапно возникли, то в первую очередь нас должны были предупредить несколько раз о том, что у нас что-то происходит не так. Этого сделано не было. Мы считаем, что мы невиновны. Но нам, тем не менее, говорят, что мы виноваты в отсутствии возможностей для предотвращения государственного вмешательства в допинговые дела. Абсурд какой-то. Все зашло настолько далеко, что теперь спорт — не мир, а «холодная война» и «железный занавес».

Далее Владимир Петрович Лукин развил свою мысль:

— Настоящие жертвы всего этого грандиозного скандала — паралимпийцы, которые действительно незаслуженно пострадали. Сейчас я скажу одну серьезную вещь, которую я намеренно не говорил за рубежом, потому что предпочитаю высказать такое в Москве. Я настоятельно призываю тех людей, которые были упомянуты в докладе Макларена, помочь нам, помочь паралимпийцам прояснить ситуацию с допинговым злоупотреблением в той степени, в которой это касается нас. Дело чести для них пояснить, как это было, и было ли вовсе. Заданы вопросы, и надо на них ответить: что произошло, и кто ответственен, если что-то произошло?

Уточним, что в докладе Макларена, да и в уведомлении, присланном из МПК в адрес ПКР, указывают, прежде всего, на ЦСП, ФСБ, Министерство спорта, РУСАДА. Причем, нет ни одного пункта обвинения в адрес паралимпийского комитета России. За что же тогда ПКР должен отвечать. Пусть отвечают те, кто причастен. ПКР ни при каких условиях не хочет быть крайним.

Руководство ПКР совершенно справедливо считает, что за ответами на все интересующие МПК вопросы нужно обращаться непосредственно в Министерство спорта, а так же в РУСАДА и ФСБ. Только от них можно получить все необходимые пояснения. Но МПК требуют их от ПКР, который явно не в курсе дела. О чем и был поставлен в известность Международный паралимпийский комитет.

Однако МПК продолжал настаивать на том, что ПКР, якобы, был в курсе «государственной допинговой схемы», о чем заявил и в Спортивном арбитражном суде, но даже тот не нашел никаких доказательств в пользу этого утверждения и отклонил его.

ПКР, как член МПК и его составная часть, на протяжении всего периода своей деятельности решительно и бескомпромиссно боролся и борется с любыми проявлениями нарушений Всемирного Антидопингового Кодекса российскими паралимпийцами. Обвинять организацию в том, что она не занимаемся этим – чистейшая ложь.

ПКР всяческими способами стремимся доказать это. Но одних усилий только одного комитета явно не хватает. В этих условиях бессмысленны все споры юристов о том, правильно или не правильно выбрана линия защиты, квалифицированные или менее квалифицированные были привлечены адвокаты. Это уже не имеет никакого значения.

Сейчас важно другое. Пока те, кто указан в докладе Макларана и уведомлении МПК, не докажут свою невиновность или, напротив, не будут привлечены правоохранительными органами к ответственности, российские паралимпийцы не вернутся на мировую арену. Сейчас уже под угрозой и участие наших спортсменов в зимних Паралимпийским играх. Они отстранены от участия во всех международных соревнованиях, включая те, на которых с наступлением снежного сезона начнут разыгрываться лицензии на предстоящую в 2018 году в Пхенчхане зимнюю Паралимпиаду.

Правда, представители МПК опровергли этот факт. Пресс-секретарь МПК Крэйг Спенс, слова которого приводит немецкое агентство DPA, заявил: «Выполнение критериев Международного паралимпийского комитета (МПК) позволит немедленно снять дисквалификацию ПКР, а российские паралимпийцы получат право выступить на Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане».

Однако президент ПКР Владимир Лукин сообщил ТАСС о том, что МПК пока не предъявил критериев восстановления членства, но ПКР направил запрос в организацию по этому вопросу.

Как бы там ни было, его необходимо незамедлительно решать. Поэтому ПКР убедительно настаивает на том, чтобы все организации, указанные в докладе Макларена, а именно, ЦСП, Министерство спорта, ФСБ, активно включились в процесс реабилитации российских паралимпийцев, а не самоустранялись от решения сложнейшей проблемы. Хотелось бы, чтобы в ее рассмотрении большую активность проявили комиссия Виталия Смирнова, Генеральная Прокуратура России, СКР.

Нельзя паралимпийцев делать заложниками малопонятной ситуации, складывающейся по отношению к спортсменам-инвалидам.

Владимир САЛИВОН.