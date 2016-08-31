ШКОЛЬНЫЙ АРБУЗНИК В КАНУН ДНЯ ЗНАНИЙ

Завтра во всех московских школах зазвенят звонки. Начнется новый учебный год. Хотя 1 сентября и называется Днем знаний, большинство детей и подростков считают его Днем встреч. А потому, бурно обмениваясь друг с другом впечатлениями о летних каникулах, они в первый день практически срывают образовательный процесс. Поэтому в нашей школе №1298 День встреч проходит накануне, в последний день августа.

Как говорит директор школы Ольга Ярославская, для того чтобы переключиться с отдыха на учебу, нужно перейти психологический рубеж. Поэтому 31 августа для всех параллелей, кроме первых, проводится сначала спортивный, танцевальный, художественно-изобразительный праздник, а потом арбузник – посиделки, во время которых все ученики угощаются арбузами.

Арбузник как раз и является определенным Рубиконом, разделяющим летние каникулы и начало нового года школьной жизни. Каждый класс сам должен рассчитать, сколько арбузов нужно принести, чтобы наесться ими до отвала. Ребята соскучились по школе, по друзьям, поэтому они с удовольствием общаются с однокассниками, учителями, веселяться и едят арбузы.

Традиция начинать учебный год с арбузника зародилась в школе №1298 десять лет назад. Первый раз ученики принесли на праздник столько полосатых ягод, что их ели до начала ноября. После этого администрация школы стала предупреждать детей и их родителей: приносите столько, чтобы каждому пришедшему досталось по три-четыре больших куска.

— У нас в этом году в класс пришло много новых учеников. И арбузник стал прекрасной возможностью познакомиться друг с другом, понять, что каждый человек собой представляет, чем интересуется, — говорит пятиклассница Арина Марамзина. – А еще очень здорово, что я смогла увидеть тех ребят, которых не видела все лето. И по которым, честно говоря, здорово соскучилась.

Юлия Сайкова.