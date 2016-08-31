РОССИЯНЕ ПОТРАТЯТ НА ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ УЧИТЕЛЯМ ОКОЛО 900 РУБЛЕЙ

Расходы россиян на подготовку детей к школе снизились на четверть по сравнению с прошлым годом – с 20 до 15 тысяч рублей.

Самые большие траты пришлись на покупку одежды. В среднем расходы родителей на приобретение школьной и спортивной формы, сменной обуви, другой одежды и обуви составили чуть менее 6 тысяч рублей – 5 931 рубль.

В этом году родители гораздо меньше средств потратили на приобретение учебников и рабочих тетрадей — 1908 рублей против 3077 рублей в 2015-м. Как отмечает эксперт ВЦИОМ, это говорит об обеспечении материально-технической базы школ.

Россияне планируют сократить размер добровольных пожертвований школе практически на треть – до 716 рублей с 1 647 рублей в 2015-м.

Уменьшат россияне траты на цветы и подарки учителям – до 920 с 1 647 рублей в прошлом году.

Опрос ВЦИОМ проводился 27-28 августа 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России, в нем принимали участие 1600 респондентов.