РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ДАЙ БОГ НЕ ПОДРАТЬСЯ

Эксперты не знают, сколько сейчас в мире долларов.

В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция по российско-американским отношениям. Обсуждалась в основном современная экономическая модель взаимоотношения США, России и остального мира.

Вопрос агентства о сирийском урегулировании эксперты упорно игнорировали, пока на прямой вопрос «МП» не было прямо же и отвечено: от требования смены Асада Вашингтон не откажется.

Доцент кафедры международной безопасности МГУ Алексей Фененко отметил принципиально разные подходы США и РФ по Сирии. Дай бог нам не подраться. США продолжают свою внешнюю политику семьдесят лет, и все соглашаются, чтобы не было глобальных потрясений, повторения 1929 года. Отмена Бреттон-Вудского соглашения была бы хорошим подарком, но мы его вряд ли получим: это будет другая картина мира.

Заведующий кафедрой международных организаций МГУ Андрей Сидоров обязал корреспондента «МП» объявить читателям, что Бреттон-Вудская система рухнула с заявлением президентом Ричарда Никсона 15 августа 1971 года. Судьбоносное заявление содержало отказ обменивать доллар по фиксированному курсу.

Долларовый курс золота был установлен внутренним законом США 1933 года о золотом стандарте. При Рузвельте перезапустили механизм. Скупали золото у населения. В 1944 году механизм был закреплен Бреттон-Вудским соглашением с условием, что в любой момент США меняют доллары на золото. Это всех устраивало, на золото в разоренной Европе ничего нельзя было купить. Доллар был подкреплен планом Маршалла. Потом доллар начали сбрасывать. До этого денег всегда не хватало и вдруг образовался избыток. В январе 1976 года в столице Ямайки Кингстоне был заключен новый договор. Участники Бреттон-Вудса договорились, что МВФ выпускает новую валюту — SDR, доллар перестает быть резервной валютой, золото становится обычным товаром и передается на торговый рынок. Первую пару лет при Картере договор как-то выполнялся. Рейган окончательно свернул новый формат.

Сейчас проблема в том, что мы не знаем объем долларового навеса. В мире долларов от пятисот триллионов до полутора квадрильонов. Вся экономика мира — 300 трлн. долларов, из них мировая торговля — 80. Система поддерживается, потому что все понимают: иначе может случиться коллапс мировой экономики.

Международник Сидоров до встречи с корреспондентом «МП» пребывал в уверенности, что Россия вкладывает суверенные резервы в US Treasure bills, потому что США по ним всегда устойчиво платят свой небольшой процент. Доля российских резервов в бумагах США примерно 80 — 90 млрд. Золото в США сохранилось, они его не тратили. Об оффшоре Caribbean banks Сидоров ничего не знал, но с интересом выслушал информацию журналиста о том, что российские резервы направляются на самом деле в оффшор США, а вовсе не в ФРС. До того, что это частная структура без суверенных обязательств США, разговор не дошел…

Лев МОСКОВКИН.