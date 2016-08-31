БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ: «МОСКВА КИНОШНАЯ»

С какого балкона царь восхищался: «Лепота!», куда Шурик бегал за транзисторами для машины времени, где располагался тайник шпиона из сериала «ТАСС уполномочен заявить» — обо всем этом и о многом другом расскажут москвичам в рамках экскурсий, которые запланированы ко Дню Москвы.

20 новых экскурсий, которые откроют горожанам «Москву киношную», разработаны экскурсоводами проекта «Гуляем по Москве». Всего к 869-летию столицы можно посетить 170 уникальных маршрутов!

«Мы приглашаем всех окунуться в мир любимых кинофильмов и открыть для себя столицу в объективе кинокамер», — сообщил организатор проекта, экскурсовод Евгений Степанов.

Полная программа экскурсий опубликована на сайте «Гуляем по Москве» www.moscowwalking.ru.

Экскурсантам представят «вымышленную Акунинскую» Москву и настоящую столицу, можно будет заглянуть к генерал-губернатору, побывать в городском сыскном отделении и расследовать убийство «белого генерала» и многое другое.

На снимке: кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Леонид Гайдай, 1973 год.