ВМЕСТО ТРЕПАНАЦИИ ЧЕРЕПА — ЛАПАРОСКОПИЯ

После капитального ремонта открыт корпус № 21 Городской клинической больницы им. С. П. Боткина. Теперь здесь разместится региональный Сосудистый центр, специализирующиеся на оказании помощи больным с инсультом. Ожидается, что за счет внедрения современных методов лечения число пролеченных больных в этом корпусе вырастет до 6,5 тысячи в год.

В отремонтированном здании будут работать четыре отделения: неврологическое, блок интенсивной терапии, отделение неотложной хирургии и нейрореанимация.

Открывая корпус нейрохирургии, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что «в Москве в этом году одномоменто в капитальном ремонте и реконструкции находятся 400 объектов, и один из таких — на территории Боткинской больницы».

— За последние годы больница обновила целый ряд корпусов, и я надеюсь, к 2018 году все основные работы по реконструкции закончатся, и самая большая больница в Москве, да и в России, будет не только самой большой, но и самой современной, — сказал мэр. — В этом корпусе раньше были палаты, в которых лежало по четыре-пять человек в достаточно некомфортных условиях. Сегодня палаты на одного, двух, трех человек, но самое главное — все операционные оснащены новейшим оборудованием.

Корпус № 21 был построен в 1970 году. До ремонта в здании площадью 8,7 тысячи квадратных метра функционировали пять отделений на 240 коек. Здесь получали лечение порядка 4,5 тысячи больных в год, при этом средний срок госпитализации (койко-день) составлял 18,3 дня.

Капитальный ремонт корпуса № 21 проводился с 2012 по 2016 год. В результате, в корпусе № 21 создан современный стационар на 124 койки, плюс девять коек нейрореанимации. Больные будут размещаться в палатах повышенной комфортности с системой кондиционирования и охлаждения воздуха, прикроватными медицинскими консолями и индивидуальными санузлами.

— Капитальный ремонт позволил сконцентрировать в одном корпусе все подразделения, которые исторически были расположены в различных корпусах, — рассказал главный врач Боткинской больницы Алексей Шабулин. — В 21-м корпусе разместился и Сосудистый региональный центр. И если раньше за год помощь получали 1,1 тысячи пациентов, то теперь высокотехнологичное лечение смогут оказать двум тысячам больных в год.

Предполагается, что на новом месте Сосудистый центр сможет достичь среднеевропейских показателей летальности от инсульта — ниже 20 процентов.

Сегодня в отремонтированном корпусе операционный блок на пять операционных оборудован системой кондиционирования, охлаждения и стерилизации воздуха с рентген-радиационной защитой.

В стенах новой операционной врачи при разговоре с Сергеем Собяниным отметили, что еще несколько лет назад проведение хирургических вмешательств осложнялось погодными условиями. В операционных в жару от раскаленной крыши температура иногда достигала 40 градусов. В морозные дни могло быть очень холодно.

Но самое главное — теперь здесь стоит самое современное оборудование. У хирургов есть возможность делать эндоскопические операции на головном мозге через минимальные надрезы и через носовые пазухи.

— При помощи специальной навигации и электронной микроскопии теперь можно проводить вмешательства с минимальными травмами для пациентов, — уточнил Алексей Шабулин. — Подобный подход к лечению позволяет пациентам восстанавливаться в кратчайшие сроки.

Применение современных технологий и большой опыт врачей, полученный в том числе и в европейских медицинских центрах, позволит повысить и послеоперационные результаты. Поскольку вместо трепанации черепа врачи будут делать операцию через маленькие надрезы, появится возможность выписывать пациента не через три недели, а спустя три-четыре дня после операции.

Кроме того, здесь будут проходить не только плановые, но и экстренные операции. Рядом с корпусами № 21-22 построена вертолетная площадка для приема медицинских вертолетов. Сегодня она начала работать в тестовом режиме.

К слову, эвакуация вертолетами больных и пострадавших в ДТП получает все большее распространение в системе экстренной медицины столицы. В частности, использование вертолетов позволяет сократить время эвакуации в больницы города с территории ТиНАО в среднем до 12 минут.

Лидия МИЛОВИДОВА.

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