КОНЦЕРТ ОЛЕГА МИТЯЕВА ВНОВЬ ОБЪЕДИНИТ МОСКВИЧЕЙ

7 сентября в 19:00 в Большом зале Центрального Дома Архитектора состоится сольный концерт Народного Артиста России Олега Митяева.

Олег Митяев исполнит новые, ранее не изданные песни. Но конечно, прозвучат и старые хиты, ставшие своеобразными гимнами различных фестивалей. Среди них: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «С добрым утром, любимая», «Крепитесь люди, скоро лето», «Соседка», «Небесный калькулятор» и многие другие.

Аккомпанировать Олегу Митяеву на протяжении всего концерта будут талантливые музыканты: Леонид Марголин и Родион Марченко.

Выступления Олега Митяева в Москве подразумевают теплое общение со зрителем в простой домашней атмосфере. Артист исполняет песни, рассказывает жизненные истории, шутит, зачитывает традиционные записки из зала.

Музыкант очень любит столичные концерты. Люди разного возраста, достатка и общественного положения на время концерта объединяются и становятся одной дружной компанией. Ведь Олег Митяев исполняет свои произведения со свойственными ему прямотой, честностью и остроумием.

Концерт состоится по адресу: Гранатный переулок, д. 7, строение 1. (ст. м. «Баррикадная»)

Справки пор телефонам: 8(495) 690-27-50, 8(903) 018-39-12.