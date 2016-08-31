«БРОШЕННЫЙ ТУРИСТ» РАССКАЗАЛ, КАК ВСЕ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Сегодня в СМИ появилась информация, что сотрудники МЧС спасли в горах под Красноярском туриста из Москвы, которого товарищи бросили одного, потому что боялись опоздать на самолет. Радио «КП» связались с пострадавшим, чтобы выяснить, как было дело.

Оказалось, что все было совсем не так, как сообщили средства массовой информации. 37-летний Денис Гаврилкин, о котором идет речь, пошел в горы один. В Ергаках он разбил базовый лагерь, а оттуда совершал разовые выходы. Во время одного из таких выходов он поскользнулся на камне и вывихнул ногу. Но встречная группа туристов помогла ему — об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (http://www.kp.ru/radio/ ) рассказал сам Гаврилкин.

«Я один был, без группы поднялся. Подвернул ножку, тут же позвонил МЧС, они пришли через 2 часа. Со мной спустились двое ребят, там же я попрощался с ними и вот живу, лечусь», — рассказал путешественник о своих попутчиках из другой группы.

Они оказали ему помощь и дали телефон, по которому пострадавший связался с мамой, а она уже вышла на спасателей. Денис был сильно удивлен, когда узнал, что в интернете эту историю трактовали совсем иначе.

«Кто это написал? Кому это всё надо? Обычная стандартная ситуация, спустили меня с гор и всё. Я в шоке, если честно, от всего этого», — добавил Денис.