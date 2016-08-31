ЕГАИС НЕ ПОВОД ПРОДАВАТЬ ВОДКУ ДЕШЕВЛЕ

Введение Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) вывело на второй план фиксирование минимальной стоимости водки.

С 1 июля предприятия и организации оптовой и розничной торговли проходят систему ЕГАИС. До этого минимальная розничная цена на водку являлась инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке, сообщает РИА Новости. Однако директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что минимальная розничная цена на водку необходима как дополнительный ориентир для рынка.

Ранее Минфин выступил с предложением увеличить стоимость 0,5 литра водки со 190 до 197 рублей.

«Механизм минимальной цены ушел на второй план. Но с другой стороны, должен быть какой-то дополнительный ориентир к системе ЕГАИС. Теоретически минимальную цену можно отменить, но практически — нежелательно. Минимальная розничная цена должна быть не 197 рублей, а 210 рублей или даже 220 рублей. Но уже хорошо, что Минфин обратил на это внимание», — уверен эксперт.

При этом он отмечает, что сегодня не важно по какой цене продается водка – с нее уплачен и акциз и НДС.