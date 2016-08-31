ВОССОЗДАНИЕ ИСТОРИИ И СОЗДАНИЕ ПРАЗДНИЧНОЙ АТМОСФЕРЫ

После окончания страшной войны наш любимый город постепенно восстанавливался, входил в нормальный ритм труда и отдыха. Теплый и солнечный май 1947 года привлек на Пушкинскую площадь множество горожан. Все хотели посетить открывшуюся там грандиозную ярмарку «Весенний базар». В связи с постепенным восстановлением экономики и инфраструктуры в Москве, было решено возродить знаменитые московские ярмарки, столь любимые горожанами. Это было весьма правильное решение: ярмарка олицетворяла подъем пищевой промышленности, демонстрировала достижения советского пищепрома, быстрое восстановление страны, и просто дарила приятные, яркие эмоции после тяжелых военных лет, давая возможность передохнуть и повеселиться уставшим от постоянных невзгод и тяжелого труда людям. Было на что посмотретьв в те весенние дни в центре столицы: пестрели вывески «Московско-Ленинский универмаг», «Главхлеб», «Колбасные изделия», «Детские товары», раскинулись богато украшенные торговые терема и ларьки с множеством товаров, сновали тележки с различными угощениями, играла веселая музыка, проходили выступления артистов, глаз радовала разноцветная иллюминация, работали качели-карусели…. Главный вход на ярмарку украшала резная расписная арочная композиция в стиле традиционного русского зодчества.

Вот как описывал ту первую послевоенную ярмарку журнал «Огонек»: «На трех площадях столицы: Пушкинской, у Сокольнического круга и в Тюфелевом проезде открылись традиционные весенние базары. Тема оформления базара на Пушкинской площади — «Весна». Палатки предприятий пищевой, рыбной, местной промышленности, промысловой кооперации, продающие здесь свои изделия, размещены в теремах. Вечером на базарах зажигаются тысячи разноцветных огней. Прожекторы, газосветные трубки, мощные фонари освещают павильоны».

(Автор : С. Шингарев , источник: журнал «Огонёк», № 19, май 1947 год) – см. фото из архива.

Современные художники и дизайнеры ко Дню города установили на Пушкинской площади уникальный арочный ансамбль, воспроизводящий облик знаменитой входной группы первой московской послевоенной ярмарки. Еще четыре композиции, созданные по мотивам исторической арки, украсят Тверскую и Манежную площади, Новопушкинский сквер и площадь Революции. Для каждой из пяти арочных композиций высотой 14 метров и шириной 33 метра продумана оригинальная художественная концепция. Она, в частности, предполагает особое цветовое решение, цветные барельефы по индивидуальным эскизам и архитектурную подсветку.

«Идея временно установить уникальные арочные ансамбли, созданные по мотивам исторического образца, важна, прежде всего, с точки зрения преемственности. Это наследие, которое мы бережем — отметил сегодня на торжественном открытии глава Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк. — Арки можно использовать повторно, с другими орнаментами. Те орнаменты, которые установлены сейчас, изготовлены из специального пластика — методом вакуумированной прессовки сделан рисунок, который является таким рельефным. Конструкция позволяет менять эти панели в зависимости от праздника — они смогут украсить фестиваль «Путешествие в Рождество», но уже не на этих местах, а на других. Все конструкции сложные, но очень надежные и могут выдержать сильные порывы ветра. Каждая арка собиралась командой из 50 человек в течение двух недель. На сегодняшний день все пять арок собраны, вечером на них установят подсветку».

Значимость события отметили и в Союзе московских архитекторов.

— Мне нравится идея воссоздания, хоть и временного, в праздничные дни, утраченных памятников архитектуры. И поэтому установка пяти праздничных исторических арок на территории центра города мне кажется замечательной идеей. Это очень правильно, очень своевременно. Остается только это приветствовать» — отметил президент Союза московских архитекторов, заслуженный архитектор РФ Николай Шумаков.

Фестивальная традиция зародилась в послевоенные годы. Такие события имеют особое значение и в кризисные времена. Они позволяют вывести людей из достаточно сложного эмоционального состояния, сделать их более счастливыми.

Елена Минашкина.

Фото автора.