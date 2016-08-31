«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И ЖИТЕЛИ СВАО ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ТПУ В ОТРАДНОМ

Решение о строительстве ТПУ в Отрадном необходимо отменить. С таким предложением обратились представители московского отделения партии «Единая Россия» в Департамент строительства Москвы. Между тем, проект ТПУ одобрен властями города еще в 2015 году.

Жители района протестуют против застройки. Они уверены, что крупный транспортно-пересадочный узел станет центром притяжения транспорта, повлечет за собой загруженность магистралей и лишь осложнит дорожную обстановку в их районе. Дороги начнут прокладывать в непосредственной близости от жилых домов, а нехватка парковочного пространства вынудит автомобилистов парковаться во дворах.

Более 15 тысячи москвичей поставили свои подписи под обращением против строительства ТПУ.

«Мы, жители района Отрадное, считаем, что строительство ТПУ помешает инфраструктуре района – это огромное строительство, которое растянется не на один год. Отсюда возникнет огромное количество пробок, которых и сейчас немало в нашем районе. Все жители крайне отрицательно реагируют на планы по строительству этого ТПУ. Предполагается снос многих зданий. У нас в районе множество исторических сооружений, говорят, что они будут снесены», — отметил житель района Отрадное: Алексей Коротаев. Кроме того, строительство ТПУ «Отрадное» приведет к ухудшению экологической ситуации в районе. «У нас в районе есть парк, где гуляет много жителей и по выходным, и в будни. Если и его снесут – это будет вообще нонсенс», — добавил активист.

Сбор подписей против строительства ТПУ был начат единороссами после обращений жителей в московское отделение партии «Единая Россия» – на приемы к депутатам, в общественные приемные, к активистам.

«Когда обратились жители района Отрадное по поводу строительства ТПУ, мы не могли пройти мимо. Мы помогли им организовать сбор подписей, и постарались сегодня донести их мнение до Департамента строительства города Москвы. На наше счастье нас приняли очень хорошо, пообещали разобраться, и пойти навстречу жителям. Если и будет этот проект осуществлен, то необходимо учесть все мнения жителей, чтобы этот проект был удобен, а не создавал неудобств, чего сегодня опасаются местные жители», — сказал кинорежиссер Юрий Кара.

Сбор подписей проходил в приемных депутатов, на выездных пикетах партии, а также на встречах с депутатами Госдумы от «Единой России».

Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев отметил, что такого количества подписей под обращением к правительству столицы еще не поступало. «Мы все систематизируем и доложим на ближайшем штабе Сергею Семеновичу Собянину. Тогда уже будут даны соответствующие поручения», – сказал Бочкарев.