ШОКОЛАДНЫЕ ЯЙЦА ИЗБИРКОМА СТАЛИ МЕМОМ В ИНТЕРНЕТЕ

Элла Памфилова провела в среду 45-е заседание ЦИКа в новом составе. Основным вопросом повестки из 11 пунктов стал обмен опытом избиркомов по максимальному информированию избирателей о предстоящем дне голосования.

Начальник управления пресс-службы ЦИК Александр Казарин представил концепцию информирования граждан. Государственные каналы обязаны бесплатно предоставить ЦИКу по 15 минут ежедневно, на самом деле времени дают больше. Бренд ЦИК — «Я выбираю будущее». На сайте Центризбиркома появился раздел «ЦИК уполномочен заявить». Вся информация доступна для скачивания. Разъяснительная информация записана в форме ответов на вопросы.

Свой опыт представили семь регионов. Некоторые отделались дежурным докладом по стандартному формату охвата «пожилые – молодые – инвалиды». Прозвучала жалоба на то, что больше, чем информированием приходится заниматься оперативно-розыскной деятельностью.

Геннадий Напушнов из Хабаровска в режиме видеоконференции упрекнул ЦИК за опоздание. Работа должна вестись наступательно, потому что высоту, не занятую нами, займет наш враг.

Памфилова шпильку в адрес ЦИК приняла. ЦИК начинал даже не с нуля, а с минуса. Обещает упущенное наверстать и надеется следующую избирательную кампанию начать лучше.

В данном случае Памфилова переадресовала шпильку не столько своему предшественнику Чурову, сколько Александру Иванченко, смещенному с поста главы Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при ЦИК.

Подкованный в современных сетевых технологиях работы с молодежью Геннадий Шайхуллин из Волгограда показал неплохой креатив. Чтобы привлечь журналистов и блогеров, отменили галстуки и встречались за чаем с пиццей. Встречались с теми, кто формирует общественное мнение — социологами и политтехнологами. У Волгоградского избиркома есть аккаунты в пяти популярных сетях. Для каждой аудитории — свой контент. Открыты личные странички. Сняли ролики в формате Discovery. Стараются генерировать новые смыслы. Жеребьевку проводили дети членов избиркома от разных партий. Вместо шаров — киндер-сюрпризы. Шоколадные яйца избиркома стали мемом в Интернете.

Инициатором мероприятия в ЦИК стал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Предложил переименовать РЦОИТ в Центр правовой культуры, потому что слово «технология» вызывает негативное отношение. Без поддержки на местах справиться с объемом информации трудно. Москва размещает информирующие плакаты на подъездах и аудиоролики для трансляции в транспорте. Задействован ресурс городских электронных коммуникаций. Информированием о месте голосования по СМС будет охвачено около 2,5 млн. москвичей, зарегистрированных на портале «Активный гражданин». Дороговато, но попробуют довести информацию до каждого третьего москвича. Большая работа с паспортно-визовой службой проведена по новой категории избирателей — с временной регистрацией. С завтрашнего дня начинается активная работа в вузах. Вывешены плакаты о выборах. Подготовлены шуточные флаеры. 140 тысяч человек будут голосовать впервые, для них 18 сентября после голосования пройдет концерт на Поклонной горе.

Соцопросы показывают, что накануне выборов о них знают 97 — 98%. В советское время велась активная агитация в трудовых коллективах. Предполагалось, что агитацию возьмут на себя партии. Этого не произошло. Вместо информирования звучат взаимные оскорбления. В Москве есть проблема проживания не по месту регистрации – живут у детей, в коттеджных поселках. Внутригородская миграция. Еще проблема: добровольное исключение из списков по религиозным соображениям не предусмотрено.

Памфилова выяснила причину выдачи открепительных удостоверений в Московской области. Люди работают в Москве, и руководители предприятий настоятельно рекомендуют голосовать по месту работы. Кроме названного, в Москве нарушений нет.

Горбунов заверил, что мэр указаний голосовать обязательно в Москве не давал. Предлагалось организовать режим работы так, чтобы избиратели имели возможность проголосовать до смены или после нее. 4,5% сотрудников городской комиссии проживают в Московской области, и Горбунов не может их отпустить. Системные администраторы, учителя и врачи будут вынуждены взять открепительные таллоны.

В целом по стране без эксцессов не обходится. Памфилову беспокоит Якутия, где республиканский избирком проявил принципиальность и отказал в регистрации кандидатом в Думу уважаемому в республике человеку. В ЦИКе считают, что имея возможность баллотироваться, он обошел бы конкурента с большим стажем в Думе. В числе нанятых политтехнологов оказались инсайдеры, напихавшие полтораста покойников вместо живых подписей в поддержку выдвижения. Дальше произошло неожиданное – кто-то использовал несостоявшегося кандидата для атаки на ЦИК и в целом настраивания против Москвы и без выборов возбужденной республики: вопросы жителей республики решаются за пределами республики. В значительной степени это справедливо для любой национальной республики, где ведут пропаганду НКО иностранного финансирования.

Появляется информация об удивляющей ЦИК активности на местах. Директор детского образовательного учреждения, сама будучи председателем участкового избиркома, вынуждает сотрудников под угрозой увольнения брать открепительные и голосовать у нее.

Обнаружилась некая «партия цыплят и утят». В день голосования обещают раздавать живность бесплатно. Памфилова не устает удивляться: других аргументов нет, чтобы привлечь избирателей?

Лев МОСКОВКИН.