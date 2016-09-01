ЭКСТРАСЕНСЫ ПОМЕРЯТСЯ СИЛАМИ В 17-й РАЗ

С 3 сентября на ТНТ стартует новый, 17-й сезон «Битвы экстрасенсов» — самого мистического, непредсказуемого и загадочного проекта российского ТВ. Новый сезон обещает стать самым необычным и удивительным в истории шоу!

Масштабный кастинг

Экстрасенсов в новый сезон шоу искали с прошлой осени! Продюсеры проекта и кастинг-менеджеры ТНТ сами ездили по городам, общались по видеосвязи с жителями маленьких поселков, и даже с иностранцами. В общей сложности кастинги «Битвы» охватили более 40 районов и областей России. Одна из участниц приехала из Лондона, были люди и из Норвегии, Израиля и даже Австралии.

Марат Башаров, ведущий проекта «Битва экстрасенсов»: «Мне бы очень хотелось, чтобы в новом сезоне экстрасенсы поменьше обращали бы внимание на свою самореализацию, а больше помогали людям. Ведь каждый сезон к нам обращаются те, кто действительно ждет помощи. И это, по-моему, для людей со сверхспособностями должно быть приоритетным!»

Новые участники проекта

На кастинги в новый сезон пришли самые невероятные люди. Один мужчина, пришедший на кастинг в джинсах и футболке, оказался настоящим суфием. Философ и мистик, во время поиска человека в багажнике, он погрузился в суфийский ритуальный танец, иначе известный как кружение дервишей. И то, что стало происходить потом, заставило раскрыть рот не только съемочную группу, но и несколько десятков владельцев машин, которые своими глазами наблюдали за происходящим.

Другой молодой человек заявил, что он настоящий тамплиер — член рыцарского ордена, известного с 12 века. Конечно же первый вопрос, который ему задали: а можно ли ему вообще «светиться» в телевизоре? Ведь тамплиеры всегда были известны своими мистификациями и тем, что тщательно охраняли свои тайны. На что он ответил, что получил разрешение от своего наставника.

Также зрители увидят интересную девушку, которая называет себя не ясновидящей, а Сновидящей. Ей информация приходит во сне. Как это возможно, создатели программы пока не поняли, но сны ее действительно вещие! И это на себе проверили продюсеры шоу, когда сновидящая в точности рассказала им, где они были в определенное время. Узнала же она это из сна. Но вот будет ли у нее возможность спать прямо на испытаниях «Битвы», и как она будет проходить задания, зрители узнают в новом сезоне.

Сергей Сафронов, главный скептик «Битвы экстрасенсов»: «Будучи главным скептиком проекта, я и не надеялся, что в 17-й сезон мы сможем набрать, действительно, сильных экстрасенсов. Но земля русская славится людьми со сверхспособностями, и новый сезон обещает быть интересным. Мне не хотелось бы раскрывать всех карт, но могу точно сказать, что в этот раз мы по многочисленным просьбам зрителей изменили наше традиционное испытание «Багажник». Уже в первой серии можно будет увидеть все нововведения».

Высокие технологии в мире экстрасенсорики

Времена, когда участники «Битвы экстрасенсов» использовали в работе иглы дикобраза, куриные лапки, живых крыс и воронов, похоже, безвозвратно ушли. В связи с техническим прогрессом методы экстрасенсов значительно изменились. Ведьмы, летающие на метлах, остались разве что в сказках. В 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов» зрители увидят ведьм, которые приехали на кастинг на сегвеях! А один из экстрасенсов использует в своей работе компьютерные микросхемы. Именно с их помощью «техномаг» получает информацию из некоего высшего «искусственного интеллекта».

«Нет» ряженым людям и откровенным шарлатанам

Каждый год искать сильных экстрасенсов, готовых участвовать в проекте, становится все труднее. За 16 сезонов «Битва экстрасенсов» стала сверхпопулярным шоу, «засветиться» в котором мечтает каждый. На кастинг приходят люди, которые просто хотят попасть в телевизор, воспользовавшись запредельными рейтингами. Они стараются выделиться ярким макияжем, вычурными костюмами, а в глаза вставляют самые невероятные линзы, чтобы выглядеть максимально необычно. Телеканал ТНТ и продюсеры проекта говорят жесткое «НЕТ» таким шарлатанам. В 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов» примут участие, действительно, сильные ясновидящие, шокировавшие на отборочных турах своим талантом.

Продюсер проекта Мария Шайкевич:«На кастинг 17-го сезона приходило немало людей “около шоу-бизнеса”: участники реалити-шоу, начинающие певцы, пиарщики, блоггеры. Они даже не скрывают, что у них нет паранормальных способностей. После первого отборочного испытания, мне лично написали десятки таких персонажей, возмущенных, что их не взяли на второй тур. На мое возражение: “Помилуйте, но вы же совсем не почувствовали, что было за ширмой”, в ответ я слышала: “Но я же фактурный! У меня же есть инстаграм!” То есть вопрос, что же за ширмой у них даже не возникает. Другая проблема: «Битва Экстрасенсов» стала настолько известной, что участие в ней автоматически делает человека звездой в мире эзотерики. Даже если мы его разоблачили и выгнали (что происходит с большинством наших участников, к слову, успехов добиваются считанные единицы), он всё равно пытается монетизировать свою славу: хэштег #битваэкстрасенсов — и цены на приемы растут! Даже если горе-экстрасенс не прошел удачно ни одно наше испытание. Именно поэтому куча магов стараются любым способом попасть в проект, предлагают деньги, хотят “купить себе место”. А мы не продаем места, и деньги не берем. Удрученные и удивленные нашим отказом брать взятки, многие экстрасенсы даже не доходят до кастинга. Ведь они, как бабушки на лавочке, считают, что “всё куплено”. И только после того, как я клянусь собственной жизнью и здоровьем, что денег не беру, они понимают, что ловить нечего. На самом деле, не имея никакого отношения к бизнесу экстрасенсов, наша задача из всего этого сора найти тех, кто действительно интересен. И людям со способностями мы сами готовы приплачивать и создавать все условия, лишь бы они приняли участие в наших испытаниях, порою очень тяжелых, требующих потратить массу сил, времени и энергии. И, я думаю, что в 17-м сезоне проекта зрители увидят, действительно, сильных экстрасенсов!».