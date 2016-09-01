РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИВЕЗЛИ ЗОЛОТО ИЗ ЦЮРИХА

По итогам Международной олимпиады школьников по физике ребята из России получили четыре золотые и одну серебряную медаль .
Олимпиада по физике в швейцарском Цюрихе проходила с 11 по 17 июля. Участие в ней приняли более 80 стран мира, в том числе и Россия, и результат, который показали наши ребята стал одним из лучших. Россию обогнали по медальному общекомандному зачету Китай, Корея и Тайвань, сообщает life.ru.
В Минобрнауки РФ назвали имена победителей и их наставников.
Золотые медали по праву получили:
— Александр Артемьев, г. Киров (наставники: руководители кружка по физике Павел Яковлевич Кантор и Константин Анатольевич Коханов);
— Илья Кочергин, г. Москва (наставники: учителя физики Светлана Николаевна Колякина и Владимир Дмитриевич Майоров);
— Василий Югов, г. Пермь (наставник: учитель физики Сергей Евгеньевич Полянский);
— Иван Утешев, г. Саранск (наставник: учитель физики Дмитрий Владимирович Подлесный).
Серебро завоевал Максим Елисеев из Саранска (наставник: учитель физики Сергей Владимирович Безбородов).
Сообщается также, что золотой медалист Александр Артемьев был отмечен за лучший в мире результат по теории. Он получил дополнительный приз среди школьников из Европейских стран от Европейского физического общества.