РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИВЕЗЛИ ЗОЛОТО ИЗ ЦЮРИХА

По итогам Международной олимпиады школьников по физике ребята из России получили четыре золотые и одну серебряную медаль .

Олимпиада по физике в швейцарском Цюрихе проходила с 11 по 17 июля. Участие в ней приняли более 80 стран мира, в том числе и Россия, и результат, который показали наши ребята стал одним из лучших. Россию обогнали по медальному общекомандному зачету Китай, Корея и Тайвань, сообщает life.ru.