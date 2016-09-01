МОСКВА СЭКОНОМИЛА НА СТРОЙКАХ 63 МИЛЛИАРДА

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) посчитал, какой экономии удалось добиться с 1 января по 31 августа 2016 года.

Сметную стоимость объектов строительства, которые город финансирует из своего бюджета, Мокомэкспертиза снизила весьма заметно.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал: «С 1 января этого года специалистами была обеспечена экономия бюджетных средств в размере 63 миллиардов рублей, что составляет 16% от заявленной сметной стоимости».

При этом возросло количество положительных заключений, выданных ведомством на строительство бюджетных городских объектов: с начала года их выдано 2689, а за весь прошлый год – 703.