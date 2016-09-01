НОВАЯ ШКОЛА В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ОТКРЫЛАСЬ НА УЛИЦЕ НОВАТОРОВ

В первый день учебного года в Москве одновременно распахнули свои двери 22 здания-новостройки школ и детских садов. В День знаний 630 средних учебных заведений столицы и 55 колледжей приняли 1,38 миллиона воспитанников, учащихся и студентов.

В результате столичного «беби-бума», по сравнению с 2010 годом число обучающихся выросло на 200 тысяч человек.

1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые школу и детский сад на улице Новаторов в Обручевском районе.



Градоначальник поздравил учеников и учителей с праздником, пообщался с родителями.

— Сегодня особенный день для первоклассников, самый торжественный день в их жизни, для старшеклассников, выпускников школы, для которых этот год определит их будущую судьбу, — отметил глава города. — И, конечно, этот день особенный для педагогов, которые готовились к учебному году, чтобы встретить сотни тысяч школьников, студентов. Я должен сказать, что московские школы серьезно улучшили подготовку, и сегодня считаются одними из лучших школ мира.

Дорогие ребята, вы учитесь в прекрасных школах, у вас есть возможность получить самые лучшие знания, поздравляю вас с Днем знаний!

Первоклассница Марина Симанкина прозвенела символическим колокольчиком. А директор ГБОУ «Школа № 9» Ирина Сахарова пожелала ученикам успехов.

Красивое большое здание школы на юго-западе столицы возведено по индивидуальному проекту и рассчитано на 1000 мест, детский сад – на 220 детей. Построены образовательные объекты в рамках проекта реновации квартала пятиэтажек сносимой серии.



В новой школе предусмотрено 40 учебных классов, укомплектованных новейшей компьютерной техникой. Здесь есть учебные мастерские — слесарная, швейная, деревообрабатывающая, художественная, кабинет кулинарии, два спортивных зала, музыкальная, хореографическая и фото студия и много еще интересного и полезного для образовательного процесса.

В новом здании планируется организовать интернет-клуб, тренажерный зал, читальный зал с медиатекой и 12 кружков дополнительного образования различной направленности.

Новый детский сад с бассейном расположился по соседству со школой. Трехэтажное здание площадью 6,5 тысяч квадратных метра построено по типовому проекту на месте сноса двух пятиэтажных жилых домов 1962 года постройки.

Обе новостройки полностью приспособлены для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.



В 2015-2016 годах на улице Новаторов на месте бывшего пустыря и снесенных пятиэтажек был создан новый районный парк площадью 1,8 га. В парке мэр осмотрел две детские площадки, спортивную площадку Workout, а также «сухой» фонтан с подсветкой, пообщался с жителями.

Сергей Собянин поговорил и сфотографировался с шестиклассниками и их родителями, провожающими детей в новую школу (сегодня занятия в средней школе здесь начинаются чуть позже). Пользуясь случаем, они поблагодарили мэра «за прекрасную новую школу».

Лидия МИЛОВИДОВА.

Фото автора.