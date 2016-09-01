НА ДУБРОВКЕ ВСПОМНЯТ ЖЕРТВ ТЕРРОРА

Традиционная акция памяти жертв терроризма пройдет 3 сентября перед театральным центром на Дубровке.

Траурную акцию «Мы помним», посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проведет Московское городское отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

Ожидается, что в акции примут участие около 500 человек. Участники почтят память жертв террористических актов, состоится церемония возложения цветов. Молодогвардейцы выложат свечами фразу «МЫ ПОМНИМ» и выпустят в небо 334 белых шара — по числу погибших при террористическом акте в Беслане.

Начало акции в 12.00, 3 сентября. Адрес: ул. Мельникова, д.7 (Площадь перед театральным центром на Дубровке).