ОТКРЫЛАСЬ ГИМНАЗИЯ ПРИ МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА

Сегодня прозвенел первый звонок в университетской гимназии: МГУ имени М.В. Ломоносова открыл школу для талантливой молодежи.

Здесь будут обучаться старшеклассники, прошедшие отбор в разных регионах страны.

К занятиям приступили школьники, которых уже сегодня называют будущей элитой страны. Вместе с ректором МГУ, академиком В.А. Садовничим ленточку перед входом в гимназию перерезали гости — представители спонсорских компаний, которые помогли университету построить и ввести в строй новое здание в кампусе университета.