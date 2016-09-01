НОЧНОЙ КЛУБ В МАРЬИНО ЗАКРЫЛИ ИЗ-ЗА ЖАЛОБ ЖИТЕЛЕЙ

Шумные дискотеки в ночном клубе «Жажда», что на улице Братиславской, вызывали недовольство жителей района Марьино. Многочисленные обращения к владельцам заведения с жалобами на нарушение тишины ни к чему не привели.

Жители многоквартирных домов, расположенных рядом с «Жаждой» вынуждены были обратиться к члену Общественного совета ЮВАО города Москвы, тележурналисту Петру Толстому. Москвичи требовали проверить ночной клуб, расположенный в спальном районе.

Как сообщил Петр Толстой, с жалобами на работу «Жажды» к нему обратились жители ЮВАО на одной из встреч. «Примерно месяц назад ко мне обратились жители района Марьино с жалобами на работу ночного заведения, я в свою очередь обратился в окружной Роспотребнадзор, который на мою просьбу откликнулся», — сообщил Петр Толстой.

По итогам обращений горожан 31 августа сотрудниками Роспотребнадзора совместно с тележурналистом была проведена проверка ночного клуба «Жажда». В результате был выявлен ряд санитарно-эпидемиологических нарушений, приведших к приостановке деятельности заведения. В отношении владельцев клуба составлен административный протокол. Материалы проверки переданы в районный суд для вынесения решения об административном наказании.

В настоящее время двери ночного клуба опечатаны.