ГОССЛУЖАЩИЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ ЗАРЯДКУ ПОД ЗВУКИ ГИМНА?

В Общественной палате РФ рекомендуют ввести производственную гимнастику для сотрудников госучреждений.

15-минутные занятия физкультурой помогут в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Соответствующее обращение направлено министру труда и соцзащиты Максиму Топилину.

«Прошу рассмотреть возможность введения практики производственной гимнастики в трудовых коллективах во время рабочего дня. Пусть речь идет о 15-20 минутах в день, которые можно совместить с прослушиванием гимна, музыки или какими-либо командообразовательными практиками на усмотрение работодателя», — цитирует ТАСС письмо первого зампредседателя комиссии ОП по общественной безопасности Дмитрия Чугунова.

Малоподвижный образ жизни – одна из причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Согласно данным Минздрава, в 2015 году от заболеваний сердечно-сосудистой системы умерло около миллиона человек.

Вполне вероятно, что после апробирования нововведения в госучреждениях, практики физкультминуток будут официально рекомендованы и частным структурам.