В ТиНАО НОВАЯ ШКОЛА И ДЕТСАД ПРИНИМАЮТ ВОСПИТАННИКОВ

Новая школа № 2120 в Новой Москве сегодня распахнула двери для юных москвичей. Корреспондент «МП» побывала в новостройке накануне Дня знаний и осмотрела учебные классы.

Директор новой школы — Наталья Файдюк, совмещает эту должность с руководством самой большой по числу учеников в России школы № 2065. Вместе с руководителем Департамента развития новых территорий Владимиром Жидкиным Наталья Файдюк провела для журналистов экскурсию по новой школе, которая построена по индивидуальному архитектурному проекту.

Школа находится в городе Московский, в ЖК «Первый Московский город парк», по адресу: улица Бианки, дом№ 9а. Общая площадь составляет более 22 тыс. кв. м. Здание разработано для условий плотной городской застройки, с минимизированной площадью застройки 5,4 тыс. кв. м. и имеет высоту в четыре этажа. Архитектурно-планировочное решения предусматривают размещение игровых площадок, хозяйственной зоны, возможность кольцевого объезда для пожарной техники. Компактное планировочное решение значительно сэкономило средства на возведение и дальнейшую эксплуатацию, без потери технологического процесса образования.

Здание ярко раскрашено, но глаз не устает — дизайнеры тщательно продумали сочетание цветов и модный геометрический рисунок. Огромные окна, просторные, светлые классы, удобные для деток с ограничениями здоровья пандусы и лифты. Новая школа рассчитана на 55 классов, в которых будут учиться 1375 детей, и 1 сентября сюда пришли уже больше 800 учеников.

Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин подчеркнул, что школу построили за счет инвестора: «Школа отвечает всем стандартам и оснащена современным оборудованием. Здесь есть спортзалы, актовый зал на 750 человек, библиотека и медиатека, а также специализированные классы биологии и химии на четырех этажах расположено все очень удобно».

Во дворе расположились игровые площадки и самый настоящий огромный стадион для учеников! Продумана и безопасность детей — для пожарной техники специально создана возможность кольцевого объезда территории. Строительством было предусмотрено комплексное благоустройство, на территории чудо-школы высажены деревья, кустарники, устроены газоны и цветники.



В канун 1 сентября, учителя на рабочих местах — развешивают учебные пособия, расставляют книги, проверяют интерактивные доски и высокотехнологичное оборудование классов. Заглядываем в кабинет биологии. Учитель Вадим Анипко, кандидат наук, с гордостью демонстрирует оборудование, которому позавидует и профессиональная лаборатория. Педагог рассказывает, что уже определен профиль школы- она будет с естественно-научным, биологическим уклоном, ребята посвятят изучению этого предмета большее количество часов, нежели в обычных школах. Уже готов договор о профильных классах с МГМУ им. Сеченова и медицинским факультетом РУДН.



Напротив нового школьного здания разместился и новый детский сад. Здания прекрасно гармонируют по цветовой гамме, создавая единый комплекс. Детский сад нового поколения (относится к школе № 2122), спроектирован специально для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями. Директор образовательного центра Алла Шурухина рассказала, какие возможности открывают новые технологии строительства для обучения, что необычного будет в новом детском саду: «В этот детский сад дети с нарушением зрения или опорно-двигательного аппарата смогут ходить в одни группы с остальными ребятами. Садик рассчитан на 150 мест, плюс две группы кратковременного пребывания по 20 детей. В трехэтажном здании площадью почти четыре тысячи квадратных метров комфортно размещаются десять групп – по 25 детей в каждой. Строители предусмотрели все: игровой зал с мягкими матами, бассейнами пластиковых шариков, пищеблок с отдельными входами в каждую группу. На нижних этажах расположены группы самых маленьких, а кто постарше — с удовольствием пробегутся с прогулки по удобной лестнице на верхние этажи».

В детском саду отлично оборудованный спортивный зал, интерактивные столы в кабинете для творчества, большой медицинский блок и огромная (больше 200 квадратных метров) кухня с профессиональным оборудованием. Готовая еда на специальном лифте доставляется в каждую группу. Оборудован садик и лифтом для детей с нарушениями опорно-двигательной системы, пандусами, основные надписи продублированы на шрифте Брейгеля, а на полу для слабовидящих детей стрелками указаны маршруты движения.

Как рассказывает куратор дошкольного образования школы №2122 Ирина Квасюк, для жителей района это огромный подарок — до этого в Щербинке не строили дошкольных учреждений очень давно.

Во время посещения нового комплекса глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что жилая застройка ТиНАО ведется комплексно: школы, детские сады, поликлиники, объекты для создания новых рабочих мест возводятся одновременно с квартирами, поэтому в новых микрорайонах нет очередей ни в школы, ни в детские сады. По словам чиновника, за четыре года в Новой Москве построено 8 школ на 6249 учащихся. Причем шесть школ на 5274 мест построено за счет инвесторов. Мы уделяем большое внимание строительству социальных объектов. До конца 2018 года в ТиНАО также планируется возвести 16 детских садов и восемь школ, построить две поликлиники, подстанцию скорой помощи и 16 пожарных депо.

Елена Минашкина, фото автора