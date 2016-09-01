УПРАВЛЯТЬ ПЕНСИЕЙ МОЖНО ДИСТАНЦИОННО

Пенсионный фонд России сообщает, что на его официальном сайте заработал новый сервис, где граждане могут распоряжаться своими пенсионными накоплениями.

Граждане, которые имеют на сайте ПФР Личный кабинет и квалифицированную электронную подпись, могут дистанционно управлять всеми возможными вариантами пенсионных накоплений, включая отказ от их формирования в пользу страховой пенсии.

«Электронное заявление можно подать на переход из ПФР в НПФ, возвращение из НПФ обратно в ПФР, переход из одного НПФ в другой НПФ. Также дистанционно можно сменить управляющую компанию или инвестпортфель управляющей компании, если страховщиком гражданина является ПФР.

Вне зависимости от того, где граждане формируют свои пенсионные накопления (ПФР или НПФ), сервис позволяет подать электронное заявление о прекращении их дальнейшего формирования в пользу страховой пенсии. В этом случае все 22% страховых взносов работодателя будут идти на формирование страховой пенсии, как это происходит с 2014 года.

Помимо этого граждане могут подать электронное заявление, где будут определены правопреемники средств пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства будут распределяться между ними.

Для подписания и подачи в ПФР всех перечисленных заявлений через «Личный кабинет гражданина» необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП) – это требование законодательства. Информацию о подаче заявлений c КЭП можно получить в соответствующей инструкции на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда нужно иметь регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации, т. е. на Портале государственных услуг. Дополнительной регистрации на сайте Пенсионного фонда не требуется», — говорится в сообщении ПФР.